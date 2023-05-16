“Девочка со спичками”: первый иммерсивный спектакль с участием детей

“Дети — это самый честный зритель, они никогда не будут смотреть то, что им не интересно. Они, как никто другой, считывают все искусственное и пресное. Создание живой, волнующей и увлекательной истории и было нашей главной задачей”. Ксения Михеева, хореограф-постановщик спектакля.

История великого датского сказочника оживает в залах четырехэтажного особняка в центре Москвы. “Девочка со спичками” - это спектакль от создателей легендарных иммерсивных шоу “Вернувшиеся” (2016) - номинант на театральной премию “Золотая маска - 2019”, “Безликие” (2017), “Превращение” (2021), “ВЕРНУВШИЕСЯ: Иная реальность” (2022). Впервые в постановке иммерсивного жанра главными героями станут дети в возрасте от 8 до 14 лет, работающие в уникальной пластической технике.

Музыка из балета «Кармен-сюита», интерьеры, наполненные культурными артефактами, ароматы, световое и звуковое оформление переносят зрителя во времена Советского Союза середины 50-х годов. С виду крошечный и нехитрый, но на деле пронзительно глубокий, необъятный мир девочки со спичками увлекает с первых минут. Горечь от несправедливости мира, жестокости и неизбежности пути сменяется чудесами детских фантазий и теплыми воспоминаниями о добром. Волнующая, но терапевтическая постановка позволит каждому пережить свою личную историю: совсем маленькую или размером с целую жизнь, чтобы ощутить свободу, такую восхитительно полную, что согревает изнутри.

“Я лично открываю каждый спектакль. Собираю детей в гостиной, читаю сказку и рассказываю об иммерсивном жанре. А еще советую ребятам, как правильно смотреть такую постановку”.

Мигель, создатель спектакля “Девочка со спичками” - первый иммерсивный проект, на который можно прийти вместе со своими детьми. Взрослым постановка поможет погрузится во внутренний мир ребенка, сблизиться с ним, вновь ощутить детское восприятие реальности, вернутся к давно забытым чувствам и переживаниям, а юным гостям уникальный опыт иммерсивного погружения в историю подарит массу впечатлений, побудит к размышлениям и позволит усвоить важные жизненные уроки мягко и безопасно.

Иммерсивный спектакль — это история, ожившая в реальности. Как и в жизни, события текут своим чередом и разворачиваются одновременно во всех пространствах и направлениях. Зритель же, как и в жизни, имеет полную свободу выбора и передвижений, собирая свою картину происходящего. Дети и взрослые могут перемещаться по удивительному миру, созданному в стенах старинного особняка, трогать и изучать предметы обстановки, выбирать, за кем из героев произведения следовать.