«Это вопрос политический»: Набиуллина оценила вероятность обмена замороженными активами

Банк России пока не видит перспективы обмена заблокированными активами с зарубежными инвесторами в формате «все на все», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок». Она подчеркнула, что гораздо быстрее удастся реализовать обмен в индивидуальном порядке.

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«Если говорить о некоторой такой более централизованной системе возможного обмена заблокированными активами, это конечно вопрос политический. Это вопрос согласия обеих сторон. Это вопрос разрешений регуляторов с обеих сторон. Но на ближайшее время я такой возможности не вижу. Тем не менее, этот механизм как возможный остается. Мы обсуждаем, кстати, разные подвиды и механизмы этого предложения рынка. Там есть несколько вариантов, которые может быть можно быстрее реализовать, чем такой вот тотальный обмен», — рассказала Набиуллина.

Она отметила, что сейчас «существуют пути индивидуальной защиты инвесторов» и многие идут по такому пути. Именно индивидуальный подход, а не «тотальный обмен» глава ЦБ назвала более быстрым в реализации, хотя он тоже требует согласия обеих сторон и проявления «как минимум интереса» со стороны иностранных участников. Набиуллина признала, что блокировка активов — «одна из болезненных проблем» для российского финансового рынка, и регулятор, по ее словам, заинтересован в ее решении, чтобы вернуть доверие широкого круга лиц.

«Уже сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, и принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации», — отметила глава ЦБ, подчеркнув, что благодаря этим инструментам удалось восстановить права инвесторов на сумму около 3 трлн рублей.

