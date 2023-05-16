Европа почему-то не рада переизбытку газа

Европу явно, причем, сильно лихорадит. Во многих областях, включая энергетику. Энергетический кризис продолжается, но сейчас на континенте не дефицит газа, вызванный отказом европейцев от дешевого трубного газа из России. Сейчас газа на континенте, что называется, хоть «залейся». С другой стороны, при таких «качелях» бросается в глаза совсем нелогичная стабильность: несмотря на изобилие «голубого» топлива европейцы так же, как в прошлом году, со страхом ждут предстоящую зиму. По той же причине, что и в прошлом году: а именно, опасаясь, что газа… не хватит.

Лучше всего о «качелях» говорят цифры. Например, обвалившиеся за 8 месяцев цены. Новый рекорд цены на газ был установлен в конце августа прошлого года, когда голландские газовые фьючерсы TTF, главные в Старом Свете, стоили 243,72 евро за МВт-час (почти 2560 евро за тысячу кубов). Уже в ноябре несколько десятков газовозов со сжиженным газом (СПГ) стояли на рейдах испанских портов с газовыми терминалами в ожидании очередного скачка цен, чтобы с максимальной выгодой продать груз. Однако прогнозы метеорологов на суровую зиму на континенте не сбылись. Все получилось с точностью наоборот – зима в Старом Свете выдалась, на удивление, теплая. Благодаря теплой погоде и экономии газа и электроэнергии Европа вышла из зимы с рекордными остатками газа. По данным Gas Infrastructure Europe, газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПГХ) по состоянию на 9 мая в среднем было 62%! Такое удачное стечение обстоятельств привело, естественно, к снижению спроса на газ и к обвалу цен. 12 мая МВт-час стоил 34,78 евро. Семикратная разница цен видна, как говорится, даже невооруженным глазом.