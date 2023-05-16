Европа почему-то не рада переизбытку газа

Европу явно, причем, сильно лихорадит. Во многих областях, включая энергетику. Энергетический кризис продолжается, но сейчас на континенте не дефицит газа, вызванный отказом европейцев от дешевого трубного газа из России. Сейчас газа на континенте, что называется, хоть «залейся». С другой стороны, при таких «качелях» бросается в глаза совсем нелогичная стабильность: несмотря на изобилие «голубого» топлива европейцы так же, как в прошлом году, со страхом ждут предстоящую зиму. По той же причине, что и в прошлом году: а именно, опасаясь, что газа… не хватит.
Лучше всего о «качелях» говорят цифры. Например, обвалившиеся за 8 месяцев цены. Новый рекорд цены на газ был установлен в конце августа прошлого года, когда голландские газовые фьючерсы TTF, главные в Старом Свете, стоили 243,72 евро за МВт-час (почти 2560 евро за тысячу кубов). Уже в ноябре несколько десятков газовозов со сжиженным газом (СПГ) стояли на рейдах испанских портов с газовыми терминалами в ожидании очередного скачка цен, чтобы с максимальной выгодой продать груз. Однако прогнозы метеорологов на суровую зиму на континенте не сбылись. Все получилось с точностью наоборот – зима в Старом Свете выдалась, на удивление, теплая. Благодаря теплой погоде и экономии газа и электроэнергии Европа вышла из зимы с рекордными остатками газа. По данным Gas Infrastructure Europe, газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПГХ) по состоянию на 9 мая в среднем было 62%! Такое удачное стечение обстоятельств привело, естественно, к снижению спроса на газ и к обвалу цен. 12 мая МВт-час стоил 34,78 евро. Семикратная разница цен видна, как говорится, даже невооруженным глазом.
Тем не менее, торопиться радоваться европейцам не стоит, потому что столь радужная картина, по прогнозу многих экспертов, продлится недолго. Суммы в счетах за газ в ближайшие месяцы вновь начнут расти. Причин такой волатильности несколько. Во-первых, по сравнению с прошлым годом, когда Европа вплоть до конца лета, т.е. две трети года получала довольно много газа из России, в этом году она его получает по минимуму. При этом газ идет по газопроводу, проходящему по территории Украины. Можно уверенно говорить, что в оставшиеся две трети года российского газа больше не станет. Его может стать только еще меньше или вообще прекратиться.
Конечно, очень сильное влияние на цены на газ оказывает погода. В случае суровой зимы потребление газа, значительная часть которого используется для обогрева зданий, резко вырастет, а ПГХ также быстро в течение считанных недель опустеют.
В этом году существенное влияние на цены на газ в сторону, естественно, их повышения будет оказывать конкуренция со стороны азиатских покупателей и, в первую очередь, Китая. В прошлом году, напомним, из-за коронавирусных ограничений и локдаунов потребление газа в КНР снизилось почти на 20% и китайские покупатели вели себя на спотовом рынке СПГ вяло. Дело доходило до того, что китайцы продавали излишки газа Европе. В этом году ситуация противоположная: Пекин отказался в конце прошлого года от нулевой терпимости к коронавирусу и отменил ограничения с локдаунами, после чего китайские покупатели с набитыми деньгами карманами вернулись на рынок.
Да, скорее всего повторения прошлогоднего августа в отношении цен на газ в этом году не будет, но экономисты банка Goldman Sachs, к примеру, неделю назад подсчитали, что средняя цена газа в предстоящую зиму будет выше 90 евро за МВт-час, а в случае суровой зимы – выше и 100 евро. Так что вероятность того, что попотеть, вернее, померзнуть европейцам зимой 2023-24 годов все же придется, высокая.