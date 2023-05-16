Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Депутаты Государственной думы РФ 16 мая приняли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

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По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутаты приняли решение, руководствуясь интересами российских граждан. Он отметил, что США и ЕС, продвигая НАТО на восток, разрушили глобальную систему безопасности. «Участники Североатлантического альянса, создавая НАТО в 1949 году, заявляли, что делают это исключительно в оборонительных целях. На деле — блок оказался волком в овечьей шкуре. Только нападал и наступал, приносил страдания людям, разрушал государства: Югославию, Афганистан, Ливию, Ирак, Сирию», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Вашингтон, использующий НАТО и накачивающий оружием киевский режим, дестабилизирует ситуацию в мире, провоцируя глобальную катастрофу.

Напомним, документ о денонсации подписанного в 1990 году ДОВСЕ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Договор был обновлен в 1997-м; спустя десять лет году Москва объявила мораторий на исполнение условий соглашения, поскольку страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию, решив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора.

В марте 2015 года РФ приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, однако юридически не вышла из договора.