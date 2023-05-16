Группа «Деловые линии» построит в Татарстане логистический центр за три миллиона рублей

В Татарстане появится новый логистический комплекс ГК «Деловые линии». Как сообщает пресс-служба группы, он позволит обрабатывать около 25 млн кг груза ежемесячно.

«Терминал при поддержке правительства республики будет развернут на территории индустриального парка "Тура 2.0". Девелопером проекта "Деловых линий" выбрана группа компаний "Ромекс"», — указывается в сообщении.

Президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко оценил инвестиции в строительство в 2,8 млрд руб. «Мы намерены передать объект партнерам уже через 14 месяцев», — сообщил он.

Уточняется, что общая площадь осваиваемой территории составит порядка 15 га, помещения комплекса займут не менее 40 тыс. кв. м.

В настоящий момент у «Деловых линий» пять терминалов в Татарстане: два в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Как отметил гендиректор «Деловых линий» Фарид Мадани, комплекс формата build-to-suit позволит оптимизировать логистику в регионе и разгрузит другие терминалы, а также создаст новые рабочие места. «С учетом высокой динамики развития электронной торговли появление комплекса станет дополнительной "точкой роста" торгового и грузооборота», — подчеркнул топ-менеджер.

Как заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, регион активно использует имеющиеся инструменты, направленные на поддержку инвесторов. «Группа компаний "Ромекс" имеет опыт строительства оптово-распределительных центров в Татарстане. В нынешних условиях создание логистических комплексов является оправданным и экономически обоснованным. Что касается развития логистики и грузоперевозок, то это направление является для Татарстана одним из приоритетных», — приводятся в сообщении слова Минниханова.

ГК «Деловые Линии» основана в 2001 году. География доставки превышает 90% населенных пунктов в России. Также группа ведет деятельность в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, КНР, Восточной Азии и Европе. Компания осуществляет перевозку сборных грузов и адресную доставку по городу и региону. Сеть ее терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах РФ. Группа входит в перечень системообразующих организаций страны.

Созданная в 1998 году группа «Ромекс» — инвестиционно-строительный холдинг, в который входит более 80 компаний. На сегодняшний день ГК является одним из лидеров строительной отрасли Юга России. Основные направления развития компании — инвестиционная деятельность, управление недвижимостью и ее эксплуатация. В портфеле ГК более 50 проектов общей площадью свыше 1,5 млн кв. м в различных сферах.