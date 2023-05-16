Гуд бай, «О’КЕЙ»: население бежит из гипермаркетов в дискаунтеры

Чистая розничная выручка Группы «О’КЕЙ» в первом квартале 2023 г. выросла на 3,1% до 48,7 млрд рублей относительно аналогичного показателя годом ранее, говорится в отчетности компании. При этом чистая розничная выручка гипермаркетов «О’КЕЙ» сократилась на 3,8%, до 34,5 млрд рублей, в то время как выручка принадлежащей группе сети дискаунтеров «ДА!» увеличилась на 25,1%, до 14,2 млрд рублей, а онлайн продажи подросли на 19,1%, до 1,9 млрд руб. Таким образом, хотя гипермаркеты и продолжают генерировать основную выручку компании, но доля ее в общей вырочке группы снижается.

Сама компания объясняет ухудшение показателей гипермаркетов эффектом высокой базы в феврале-марте 2022 года, а также замедлением продуктовой инфляции в первом квартале 2023 г. относительно уровня годом ранее. Это действительно так. В прошлом году после начала СВО резко обвалился курс рубля, что спровоцировало потребительский бум, которым многие ритейлеры воспользовались для взвинчивания цен.

Падение выручки гипермаркетов отмечается и у других ритейлеров. Некоторые эксперты объясняют это снижением покупательной способности населения, которое перетекает в дешевые магазины и наращивает онлайн-потребление.

Эту тенденцию подтверждают и такие данные «О’КЕЙ» как снижение в первом квартале 2023 г. трафика и среднего чека в гипермаркетах на 3,1% и 0,8%, соответственно, при росте этих показателей в дискаунтерах «ДА!» на 18,2% и 5,8%.

В рамках общего тренда «О’КЕЙ» увеличила число магазинов «ДА!» на 26,1%, до 198 по состоянию на конец первого квартала 2023 г., в то время как количество гипермаркетов в годовом выражении возросло на 3 единицы или 4%, до 78.

Депозитарные расписки «О’КЕЙ» отреагировали на опубликованные данные снижением примерно на 2%, после чего потихоньку начали восстанавливаться в цене. С 4 мая бумага находится в краткосрочном восходящем тренде, который пока сохранятся и сейчас. Однако до ближайшего сопротивления 32 руб. за расписку потенциал роста составляет около 1 рубля.

Среднесрочная картина по бумаге менее оптимистична. Расписки эмитента явно выглядят намного хуже Индекса Мосбиржи. С середины августа прошлого года они торгуются в довольно широком боковом канале с границами 24-34 руб., и пока не видно причин для выхода из этого коридора.

Но при этом расписки «О’КЕЙ» показывают опережающий рост относительно бумаг своих прямых конкурентов. С начала года бумаги «О’КЕЙ» подорожали на 28%, в то время как капитализация X5 Group выросла на 4,4%, «Магнита» — на 4,5%, а «Ленты» — на 7%, посчитал главный аналитик по российскому рынку акций компании «Открытия Инвестиции» Алексей Павлов.

Среди продовольственных ритейлеров, считает он, «О’КЕЙ» смотрится несколько переоцененным. Поэтому сохраняется негативный взгляд на бумаги компании — на фоне наличия куда более привлекательных историй в отечественном ретейле.

Чуть менее пессимистичен Дмитрий Пучкарев из БКС. Он отмечает, что среднесрочные ожидания по акциям «О’КЕЙ» преимущественно нейтральные. «Компания показывает более низкие темпы роста относительно конкурентов — сказывается слабость формата гипермаркетов», — пишет он в своем обзоре.

В общем, напрашивается вывод, что покупка расписок «О’КЕЙ» на средне- и долгосрочную перспективу — далеко не лучший вариант вложения капитала, по крайней мере, сейчас. Торговать же бумагой спекулятивно очень рискованно из-за ее малой ликвидности.