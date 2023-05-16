Импортозамещение офшоров

На заседании Государственной думы 18 мая будет рассмотрен законопроект, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие повышение привлекательности специальных административных районов (САР) России. Ранее документ рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по бюджету и налогам. Законопроект призван способствовать редомициляции (переводу) бизнеса в российскую юрисдикцию.

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«Предлагаемые изменения позволят сделать специальные административные районы более привлекательными и обеспечат комфортные условия для перевода бизнеса в Российскую Федерацию, что особенно важно в текущей ситуации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона, передает ТАСС, предусматривает расширение возможностей для международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в САР, выбирать такие формы инвестирования, которые позволят применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций. Также в Налоговом кодексе закрепляется процедура предварительного согласования выбранных МХК форм инвестирования с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.

Законопроект вводит гибкий подход к оценке выполнения МХК требований к штату сотрудников и офисным помещениям в течение первого налогового периода по налогу на прибыль организаций — это обусловлено сложностью выполнения таких требований непосредственно со дня регистрации международной компании.

До 2028 года продлевается срок применения ранее предоставленной МХК возможности использовать офисные помещения за пределами территории специальных административных районов — в городах Владивосток и Калининград. Для международных компаний, зарегистрированных в 2023 году, устанавливается двенадцатимесячный срок представления документов, необходимых для приобретения статуса МХК, поскольку получение отдельных документов в текущих условиях затруднительно, отмечают авторы документа.

Контролирующее лицо иностранной организации, в порядке редомициляции которой зарегистрирована международная компания, освобождается от ответственности за непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях. Это происходит в том случае, если такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом признается фактически прекратившей свою деятельность (недействующим юридическим лицом).

Пора попасть под амнистию и вернуться в налоговый рай

Все эти действия направлены на то, чтобы стимулировать офшорные компании, которые находятся сейчас за рубежом (на Кипре, Виргинских островах и т.д.) к переезду в Россию, поясняет старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Если компания действительно «чистая», а офшоры были созданы для того, чтобы уменьшить налоговую нагрузку, то самое время перенести их в РФ.

Ситуация складывается таким образом, отмечает юрист, что сейчас ни в чем нельзя быть уверенными. Те страны, которые еще вчера были дружественными, могут уже завтра перейти в другую категорию. Для бизнеса это будет в любом случае хуже, потому что грозит абсолютно любыми действиями — вплоть до конфискации активов. Для зарубежных офшоров все осложняется еще тем, что собственник бизнеса хотя и выступает в качестве конечного бенефициара, но не является руководителем юридического лица.

У всех офшорных компаний генеральный директор — номинальное лицо, которое, по сути, может вообще никому не подчиняться. А значит, вывод денег в зарубежные офшоры — это всегда определенный риск. Поэтому если все можно перевести сюда на тех же условиях, то самое время воспользоваться такой возможностью, уверена Гусятникова. Во-первых, сейчас в России создаются максимально мягкие условия по налогам. Во-вторых, действует амнистия капиталов — то есть, бизнес не будут штрафовать за то, что он вернет на родину активы, о которых не было известно ранее. Это очень большой плюс.

Гибкие налоговые условия помогут редомиляции

Безусловно, признает Александр Акимов, вице-президент общероссийского межотраслевого объединения работодателей Ассоциация «Безопасность и качество», текущие экономические реалии заставляют адаптироваться не только бизнес, но и законодателей. За последний год популярность и востребованность специальных административных районов существенно выросли.

Значительное количество иностранных компаний, ушло с российского рынка, открыв тем самым окно возможностей, освободив доли на рынке и ослабив внутреннюю конкуренцию, отмечает эксперт. Органы исполнительной власти сконцентрированы на механизмах реализации фискальной политики с учетом минимизации социальной напряженности, региональные власти привлекают инвестиции в восточный и западный регионы страны.

Все это, указывает Акимов, дает возможность вернуть бизнес в российскую юрисдикцию и — или — получить наиболее благоприятные условия входа для развития на территории РФ. С момента начала реализации, программе специальных административных районов не хватало гибкости, и новый законопроект позволит исправить эту ситуацию, заключает эксперт.