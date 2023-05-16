Инвесторы вынесли вердикт экономике Германии

С первой экономикой Европы происходит что-то не то. Иначе не объяснить удивительный факт: уверенность немецких инвесторов в своей экономике снижается третий месяц подряд. Одна из главных причин кроется в производственном секторе, ключевом в экономике ФРГ, где резко упал спрос.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) института ZEW, отражающий соотношение между негативными и позитивными прогнозами экспертов и специалистов, в мае снизился в 2,5 раза по сравнению с апрелем: -10,7 и – 4,1 соответственно. Между тем, опрошенные Bloomberg эксперты ожидали ИЭО не ниже -5. Снизился и индекс оценки текущих экономических условий.