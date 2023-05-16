Инвесторы вынесли вердикт экономике Германии

С первой экономикой Европы происходит что-то не то. Иначе не объяснить удивительный факт: уверенность немецких инвесторов в своей экономике снижается третий месяц подряд. Одна из главных причин кроется в производственном секторе, ключевом в экономике ФРГ, где резко упал спрос.
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) института ZEW, отражающий соотношение между негативными и позитивными прогнозами экспертов и специалистов, в мае снизился в 2,5 раза по сравнению с апрелем: -10,7 и – 4,1 соответственно. Между тем, опрошенные Bloomberg эксперты ожидали ИЭО не ниже -5. Снизился и индекс оценки текущих экономических условий.
«Эксперты ждут ухудшения и без того неважной экономической ситуации в последующие шесть месяцев,- говорится в заявлении главы ZEW Ахима Вамбаха.- В результате немецкая экономика может попасть в рецессию, хотя и мягкую».
Навевающие пессимистическое настроение показатели появились после неожиданного сильного снижения промышленного производства. Промпроизводство и другие слабые экономические показатели вызвало опасения, что зимой в немецкой экономике был спад. Снижение числа новых заказов также заставило сомневаться в силе предстоящего восстановления первой экономики континента несмотря на довольно сильный спрос потребителей на сектор услуг.
Еврокомиссия обнародовала 15 мая прогноз по развитию экономики ФРГ на два года: 0,2% в текущем году и 1,4% в следующем. Сегодня появились данные по первому кварталу: рост оказался чисто символическим и составил всего лишь 0,1%. Впрочем, на фоне остальных экономик еврозоны немецкая смотрелась не так уж и плохо. Не удивительно, потому что, например, в экономиках Нидерландов, Ирландии, Австрии и Литвы в январе-марте 2023 года был зафиксирован спад.
Ждать поддержки от самой жесткой в истории ЕЦБ монетарной политики не приходится. Банки уже начали ограничивать кредитные линии для компаний, спрос на новые займы тоже сократился.
«Снижение «психологического» индекса частично объясняется ожиданиями дальнейшего повышения ЕЦБ учетной ставки,- говорит Вамбах.- Неопределенности в отношении перспектив глобальной экономики добавляет и дефолт по потолку госдолга США, который может произойти в предстоящие несколько недель».