Итальянцы в России

На протяжении нескольких десятилетий эти песни бесконечно любимы в нашей стране.

Новая жизнь мегахитов звёзд Сан-Ремо — Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Тото Кутуньо, Pupo и Эроса Рамаццотти.

Кларисса Вики, Роберто Кардилло и Антонелло Ферри – известные итальянские певцы, участники музыкальных фестивалей в Италии. Марианна Савон, Лилия Вельтман, Эдвард Хачарян – финалисты шоу «Голос» и шоу «Ну-ка, все вместе». За дирижерским пультом Оркестра “Русская Филармония” председатель жюри и дирижер Фестиваля в Сан-Ремо Роберто Молинелли.

Роберто Молинелли – известный итальянский дирижер и композитор. На протяжении многих лет был председателем жюри и дирижером Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо, получил специальный приз как лучший композитор и аранжировщик. Маэстро успешно сотрудничает с мировыми звездами, такими как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Лучио Далла, Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince.