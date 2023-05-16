Курс доллара превысил планку в 80 руб. впервые с 3 мая

Курс доллара 16 мая поднялся до 80,1 руб., евро превысил отметку в 87,3 руб.

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Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Рост по отношению ко вчерашнему дню составил 97 копеек, или 1,23%.

В прошлый раз доллар торговался выше 80 руб. 3 мая.

Курс евро поднялся на 89 копеек, до 87,3 руб., преодолев этот уровень также впервые с 3 мая.

Как пишет РБК со ссылкой на старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, внешний фон не предполагал давления на позиции российской валюты. По мнению эксперта, после волатильности предыдущих недель инвесторы выравнивают курс в поисках точки равновесия. «Есть вероятность, что в ценах начинает учитываться просадка нефтяных котировок, которая наблюдалась во второй половине апреля и начале мая», — предположил он. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, давление на рубль оказывает «очередное сокращение экспортной выручки, вызванное падением нефти, стартовавшим во второй половине апреля».