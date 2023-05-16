«Магнит» запустит собственный маркетплейс по продаже непродовольственных товаров

Ретейлер «Магнит» готовится запустить собственный маркетплейс, на котором будут продаваться как продукты питания, так и непродовольственные товары.

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Как пишут «Ведомости», несколько дней назад юрлицо компании — АО «Тандер» — разместило в соцсетях рекламный ролик, в котором говорится о «современном маркетплейсе» под названием «Магнит маркет». На площадке можно будет заказать доставку в течение трех часов продуктов питания, товаров для дома и дачи, косметики и средств для ухода, а также бытовой техники, аксессуаров для спорта и мебель.

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О новом проекте сообщает также ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

«Мы постоянно ищем новые ниши для развития бизнеса, стремясь покрыть максимум покупательских миссий своих клиентов в различных каналах. Проект "Магнит маркет" — пример такого подхода», — рассказал собеседник агентства, пообещав раскрыть детали позже.

Сеть «Магнит» была основана в 1994 году предпринимателем Сергеем Галицким. В 2018 году он покинул компанию, продав 29,1% ее акций группе ВТБ за 138 млрд руб. В настоящий момент главным акционером ретейлера выступает Marathon Group Александра Винокурова (29,2%), 68% акций компании находится в свободном обращении на Мосбирже.

В феврале ретейлер объявил о запуске формата «жесткого» дискаунтера под брендом B1, или «Первый выбор». Первые три магазина открылись в Ступино, Электростали и Тучково.

В 2022 году объем онлайн-торговли в России, согласно данным АКИТ, достиг почти 5 трлн руб., что приблизительно на 30% превышает уровень 2021 года. При этом доля продаж через российские площадки составила 96,4%, через зарубежные — 3,6% против 13% годом ранее. Объем покупок у отечественных ретейлеров в денежном выражении превысил 4,8 трлн руб., увеличившись на 33%. Более 75% всех покупок в интернете пришлось на электронику и бытовую технику (22% в общем объеме продаж), мебель и товары для дома (18,3%), одежду и обувь (14,5%), продукты питания (13,2%), товары для красоты и здоровья (7,7%).