Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО

Минобороны РФ на брифинге 16 мая сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно данным, озвученным официальным представителем ведомства Игорем Конашенковым, минувшей ночью ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В частности, высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в городе Киев поражён ЗРК Patriot производства США.

На Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западных кварталах Артёмовск (украинское название Бахмут). Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали подразделения ВСУ, прикрывая фланги штурмовиков. Самая сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное (ДНР), где подразделениями 4-й мотострелковой бригады было отражено 10 атак противника. В ходе ожесточенных боев уничтожены более 70 украинских военнослужащих, 2 бронетранспортёра и БМП. Всего в данном районе российской авиацией совершено 9 самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 215-ти украинских боевиков, 7 автомобилей, 5 боевых бронированных машин и 2 гаубицы («Мста-Б» и Д-30»).

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко, Великая Новосёлка (ДНР), Малиновка, Червоное, Белогорье и Новоданиловка (Запорожская область). В районе населённого пункта Урожайное (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ. Потери ВСУ составили до 135 украинских боевиков, 3 автомобиля, 2 гаубицы «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, 2 БМП и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск и Кисловка (Харьковская область). В районах населённых пунктов Тимковка, Масютовка, Котляровка (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР) пресечены действия 5-и украинских ДРГ Общие потери ВСУ здесь составили до 60 украинских боевиков и 4 автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения российские силы уничтожили до 25 украинских боевиков, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.

Истребительная авиация ВКС РФ в районах населённых пунктов Варваровка и Красноармейск (ДНР) сбила самолёты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины. Российские системы ПВО перехватили 7 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, 7 снарядов РСЗО HIMARS и 3 противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 22 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Ивановка и Евгеновка (ДНР), Тополевка (ЛНР), Инженерное, Благовещенка (Запорожская область) и Крынки (Херсонская область).

За всё время СВО российские силы уничтожили 427 украинских военных самолётов, 233 вертолёта, 4 178 БПЛА, 422 ЗРК, 9 176 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин РСЗО, 4 828 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 10 233 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 15 мая Минобороны РФ сообщило среди прочего о 2-х сбитых украинских вертолётах и перехвате ракеты Storm Shadow.