Мир переходит на дешевый кофе. И он, конечно, дорожает

Цены на кофе резко выросли из-за укрепления бразильского реала и снижения поставок сырья на мировой рынок. Июльские фьючерсы на кофе арабика в понедельник подскочили на 3,58%, а фьючерсы на кофе робуста айс — на 2,3%. Во вторник на рынок пришла коррекция. Это, в основном, было связано с опасениями инвесторов, предполагающих, что замедление мировой экономики может повредить спросу на кофе. Что касается предложения, то беспокойство по поводу ограниченных поставок сырья на мировые рынки также пока сохраняются. В результате рынок в целом находится в равновесном состоянии.

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Цены на кофе выросли, поскольку возросла вероятность погодного явления Эль-Ниньо, которое, вероятно, может негативно воздействовать на мировое производство кофе. В прошлый четверг Центр прогнозирования климата США повысил вероятность возникновения Эль-Ниньо в период с августа по октябрь до 94% с 74% месяцем ранее. Если Эль-Ниньо повторится, это может принести сильные дожди в Бразилию и засуху в Индию, что негативно скажется на производстве кофейных культур.

Внес свою лепту в ценообразование и бразильский реал: в понедельник он подскочил до 4-недельного максимума, что привело к росту цен на кофе. Более крепкий реал препятствует экспортным продажам бразильских производителей кофе, а Бразилия является крупнейшим мировым поставщиком арабики. После резкого подъема фьючерсы на этот сорт в США подешевели до 186 долларов за фунт. Но позитивным фактором для арабики является снижение запасов кофе, отслеживаемых ICE — за последние три месяца запасы этого сорта упали до минимума за более чем пять месяцев — 642 776 мешков.

Аналитики отмечают: хотя сейчас лишь несколько регионов готовы к сбору урожая, ожидается, что большая часть полевых работ ускорится в конце этого месяца и в июне. Исследовательская фирма BMI ожидает, в частности, что производство кофе арабика восстановится в 2022/2023 годах, в то время как потребление продемонстрирует слабый рост.

Напомним: мировые поставки кофе сократились после того, как 4 мая Международная организация кофе (ICO) сообщила, что мировой экспорт кофе в октябре-марте 2022/23 года упал на 6,4% г /г, до 62,295 млн мешков. Сокращение поставок кофе из Колумбии также играет в пользу роста цен — Федерация производителей кофе страны сообщила, что экспорт в апреле упал на 15% г/г, до 719 тыс. мешков. Колумбия является вторым по величине производителем арабики в зернах в мире.

Арабика, впрочем, получила поддержку после того, как Cecafe сообщила, что экспорт зеленого кофе из Бразилии в апреле сократился на 14% г/г, до 2,39 млн мешков. Напротив, экспорт гондурасского кофе Mar вырос на +14% г/г, до 1,097 млн мешков. Гондурас является крупнейшим в Центральной Америке экспортером зерен арабики.

Дешевого кофе мало, и он дорожает

Если же вернуться к кофе сорту робуста, то оптовые цены на эти кофейные зерна (одни из самых популярных наряду с арабикой) поднялись на минувшей неделе до максимума за последние 12 лет. Цены на сырье подскочили из-за того, что Главное управление вьетнамской таможни сообщило: экспорт кофе из Вьетнама в апреле сократился на 22% м/м, до 163 607 тонн, а экспорт в январе-апреле снизился на 5,5% г/г, до 716 580 тонн. Вьетнам является крупнейшим в мире производителем кофейных зерен сорта робуста.

Мировые оптовые цены на кофейные зерна робусты поднялись на минувшей неделе до максимума за последние 12 лет, передает Bloomberg. Их стоимость сейчас поддерживается опасениями, что сильные дожди приведут к снижению урожая в Индонезии, третьем по величине производителе этого сорта в мире. Кроме того, мировой спрос на робусту увеличился, поскольку производители и потребители ищут более дешевые варианты кофе, чтобы справиться с высокой инфляцией.

Ранее кофейный трейдер Volcafe заявил, что мировой рынок кофе робуста в 2023/24 году столкнется с рекордным дефицитом. Кроме того, Ассоциация индонезийских экспортеров кофе и промышленных предприятий заявила, что производство кофе в Индонезии в 2023 году сократится на 20% г/г, до 9,6 млн мешков, из-за ущерба от чрезмерных осадков в регионах выращивания.

Кофе бегает по кругу

С начала 2023 года фьючерсный контракт на кофе сорта Robusta вырос на 40%, указывает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Текущие значения в последний раз были зафиксированы 12 лет назад в марте-июне 2011 года. По состоянию на 16 мая стоимость контракта за 10 метрических тонн составляет $ 2488.

Основные причины роста цен на кофе робуста, по словам аналитика, следующие: повышенный спрос в связи с переходом производителей растворимого кофе с более дорогого сорта Arabica; низкий урожай во Вьетнаме; засуха в Бразилии. А также потери урожая в Индонезии из-за ливней.

«В прошлом году и в начале этого годы мы неоднократно указывали на ралли в кофе. Это было связано с инфляционными рисками и снижением урожайности в основных странах-производителях. Следует отметить цикличность изменение цен на актив. На графике стоимости кофе сорта Robusta видно тестирование локальных максимальных значений, которые были достигнуты в 1997, 2008, 2011 и 2022 г. С высокой вероятностью, мы наблюдаем верхнюю ценовую границу цикла», — говорит Чеврычкин.

Аналитик допускает продолжение восходящего движения до $3100 за 10 метрических тонн (+ 23% с текущих значений). Подтверждением характера цикличности рынка может служить пример с коррекцией стоимости фьючерсного контракта на кофе сорта Arabica, который с начала года прибавил 4,7%, а за месяц снизился почти на 9%.

Бразилия подменит Вьетнам

Рост цен на кофейные зерна робусты обусловлен резким снижением предложения, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. Крупнейший в мире производитель — Вьетнам — снизил объемы выращивания кофейных зерен. На большой части площадей, которые ранее использовались для выращивания робусты, были высажены фруктовые деревья.

Традиционно Вьетнам экспортировал кофе в период с октября по сентябрь, но текущий урожай уже продан на 90%, и закупить кофейные бобы во Вьетнаме сейчас практически невозможно. Третьим по размеру поставщиком бобов робусты является Индонезия. В ней предложение присутствует, но цены очень высокие.

Выровнять ситуацию на кофейном рынке могут поставки второго по величине производителя робусты в мире — Бразилии, где сейчас начинается сбор урожая, полагает Калянов. В прошлом году Бразилия собрала рекордный урожай в 22,9 млн мешков, но на экспорт робусты поступило значительно меньше, чем ранее. Причина — низкий урожай другого вида бобов — арабики. В итоге внутренний спрос поглотил большое количество робусты в прошлом сезоне.

В этом году ожидается, что урожай как робусты, так и арабики будет в Бразилии на высоком уровне, а значит экспорт бразильских зерен робусты в ближайшие месяцы тоже вырастет, отмечает Евгений Калянов. Это, по его мнению, позволит снизить цены на мировом рынке на этот сорт кофе.