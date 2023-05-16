Наша экономика пока справляется

Итоги первого квартала 2023 года оказались просто хорошими. Главный индикатор для нас — динамика российской промышленности, так как именно здесь сегодня идет мощная перестройка, направленная на достраивание производственных цепочек внутри страны и замещение импорта везде, где только можно.

Индекс промышленного производства (ИПП) в течение всего первого квартала рос, и высоким темпом. Так, в январе темп роста ИПП составил 4,2% в годовом выражении, а в феврале и марте уже по 7%. Локомотив роста — обрабатывающая промышленность. Она росла с очень ярко выраженным ускорением: в январе темпы роста обработки составили 10% годовых, в феврале — 17%, в марте уже 25%. Это свидетельствует о том, что процесс импортозамещения идет очень интенсивно. При этом темпы роста добывающей промышленности в марте составили всего 2,2% годовых. И это соотношение 25% в обработке против 2,2% в добыче говорит о существенном структурном сдвиге, который происходит в нашей экономике.

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Возможности для роста сегодня существуют практически во всех секторах. Как в тех, которые ориентированы на конечное потребление, так и в ориентированных на В2В-потребление. Конечно, один месяц нельзя считать показательным, но вот данные по темпам роста нескольких индустриальных отраслей. Рост производства изделий из пластмасс в марте составил 25% в годовом выражении. Объем производства в химической промышленности рос с темпом 27% в годовом выражении. Металлургическое производство росло с темпом в 40%. При этом сегменты конечного спроса тоже демонстрировали бурный рост: производство одежды росло в марте с темпом 47% годовых, лекарств — 43% годовых.

Этот рост нам не кажется сиюминутным и случайным. В предыдущее восьмилетие, на фоне общей стагнации экономики, реальных доходов населения и потребительского спроса, как-то малозаметно оказалось то, что российская промышленность начала свой цикл роста с 2016 года. С 2016-го по осень 2019-го (до начала ковида) темпы роста промышленного производства составляли 4,7% годовых, при росте ВВП в диапазоне 0,2‒2,8%. Первые полгода эпидемии на рубеже 2019/20 годов привели к довольно существенному падению, однако и последующий рост оказался более интенсивным: во второй половине 2020-го и в 2021 году темп роста промышленности составлял 6,3% годовых. При этом в течение всего этого периода темпы роста добывающей промышленности уже заметно отставали от обработки: в 2016‒2019 годах — 3% годовых против 5,6% годовых, в ковидный период — те же 3% против уже 12% годовых в обработке.

Почему важно, что рост промышленности продолжается уже давно? Это означает, что он имеет фундаментальные причины. В обработке они связаны как с прямым воздействием санкций, так и с масштабным изменением глобальных товарных цепочек, вызванных и санкциями, и общей ломкой мировой торговли в период пандемии. То есть российская промышленность, какой бы слабой она нам ни казалась, уже восемь лет эффективно реагирует на фрагментацию, вплоть до локализации мировой экономической системы. СВО и все, что за ней последовало в экономическом плане, лишь усилили эту тенденцию. И скорее всего, итоги апреля, которые будут подведены вот-вот, окажутся не менее удовлетворительными для нашей промышленности.

На это, в частности, указывает первый индекс состояния бизнеса и экономики России, подготовленный Институтом экономики роста им. П. А. Столыпина. В основе индекса — опрос 1475 предпринимателей. Индекс показал, что бизнес сейчас находится в состоянии умеренного роста. О восстановлении спроса заявили 40,9% опрошенных, о снижении — 35,1%. О росте прибыльности сообщили 42,4% против 37,4%, сообщивших о снижении прибыльности. Очень показательно, что 48,1% опрошенных планируют увеличивать инвестиции и лишь 17,5% — сокращать.

Как отмечает в своем комментарии к исследованию Институт Столыпина, «на фоне все еще дорогого кредитования главный фактор неплохих ожиданий в промышленности — рост бюджетного спроса и замещение выпавших импортных поставок. А также отказ от повышения ключевой ставки и от перевода экономики на “планово-мобилизационный” механизм».

С этим последним акцентом особенно хочется согласиться. Анализ всего периода роста промышленности с 2016 года в условиях очень резких изменений внешних условий показывает, что рыночная экономическая система нашей страны эффективно справляется с задачами перестройки и генерации роста. И нельзя исключить, что более зарегламентированная и централизованная экономическая система с таким количеством внешних шоков не справилась бы.

Кстати, очень позитивно сейчас настроен и ЦБ, представивший на прошлой неделе свой ежеквартальный доклад. Банк отмечает, что с начала 2023 года деловая активность в стране усилилась в более широком круге отраслей, чем предполагалось, а уровень загрузки промышленных мощностей в 2023-м достиг рекорда — 80,2%. На основе текущего анализа ЦБ скорректировал свой прогноз темпов прироста ВВП в 2023 году до 0,5‒2% (ранее было −1‒1%). При этом рост ВВП во втором квартале оценивается ЦБ в 4,2%.

И хотя банк осторожно предсказывает снижение темпов роста ВВП в следующих кварталах, а затем восстановление всего до 2% годовых, мы позволим себе быть более оптимистичными и утверждать, что пока причин для замедления набранного роста не просматривается и мы должны выйти на устойчивые 4% роста ВВП. В том числе этим нашим потенциалом так озабочены авторы новых санкционных пакетов для России.