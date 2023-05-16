ОАК в 2026 году запустит под Воронежем новые мощности по производству мотогондол для ПД-14 и ПД-8

Компания «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») и правительство Воронежской области заключили соглашение о намерениях, которое предполагает строительство нового корпуса центра специализации по производству мотогондол для двигателей ПД-14 и ПД-8 в рамках реализации программ МС-21 и SSJ-NEW.

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Как сообщает пресс-служба «Ростеха», соглашение подписали управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман и губернатор региона Александр Гусев.

Уточняется, что центр планируется построить на территории индустриального парка «Масловский», для реализации инвестпроекта будут привлечены средства господдержки и внебюджетные инвестиции. Региональное правительство возьмет на себя обязательства по строительству нового корпуса на территории особой экономической зоны на участке общей площадью свыше 67 тыс. кв. м, в то время как Объединенная авиастроительная корпорация закупит оборудование, наладит производство и обучит специалистов.

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Глава «Ил» отметил, что уже сейчас на базе филиала компании — ВАСО — налажен выпуск мотогондол для ПД-14 и разворачиваются мощности для ПД-8. «Новое производство будет создано на современной технологической базе. Там будут консолидированы лучшие технологии по изготовлению комплектующих для отечественных самолетов из композиционных материалов, максимально унифицирован технологический процесс с использованием цифровых технологий 3D-моделирования процессов», — подчеркнул Бренерман.

Губернатор, в свою очередь, заявил, что проект имеет важное значение для промышленного развития региона и является приоритетным. «Уже подобран земельный участок, подходящий под технические характеристики проекта», — цитирует Александра Гусева пресс-служба госкорпорации.

Предполагается, что новый проект создаст свыше 500 новых рабочих мест и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет региона в размере не менее 5,6 млрд руб. за 15 лет с момента запуска производственного комплекса.

Срок окончания строительства — 2026 год.

О развитии промышленного сектора и, в частности, о запуске производства мотогондол говорилось на недавней встрече президента РФ и Александра Гусева, напоминает пресс-служба госкорпорации.