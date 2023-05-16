Пушилин сообщил о переброске дополнительных резервов в Артемовск

На фланги в Артемовске перекинули дополнительные резервы, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

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«На флангах непростая ситуация, там близко, наверное, к самым активным действиям противника. Для Украины вообще Артемовск стал самой большой проблемой, и, конечно, они кинули туда достаточно серьезные резервы. Как раз по флангам — основное направление для прощупывания обороны. Были у них определенные успехи, но, я вам скажу, перекинули мы с других участков наших ребят, усилили, поэтому, я думаю, ситуация там должна выровняться», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

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По его словам, ситуация в городе остается напряженной, однако бойцы «Вагнера» продолжают продвигаться вперед. «Все меньше и меньше тех высоток, которые контролируются вооруженными формированиями Украины», — отметил врио главы ДНР.

Также Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль несколько укрепрайонов ВСУ на авдеевском направлении. «Наши ребята продвигаются и в направлении Первомайского, есть за последние периоды улучшения позиций, то есть несколько укрепрайонов противника взяли, причем это и с другой стороны Авдеевки тоже», — сказал он.

Пушилин отметил, что на позициях «в шаговой доступности» уже видно Авдеевский коксохимический завод, при серьезным препятствием остается террикон. «Противник там зарылся, и структура террикона такая, что пока позволяет противнику удерживать эту позицию. Ненадолго. Тем не менее это господствующая высота, искусственная. Конечно, она пока помогает противнику. Ненадолго», — подчеркнул он.

Ситуация на марьинском направлении осложняется постоянной переброской резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вперед, рассказал также Пушилин. «На Марьинке сейчас было достаточно горячо, еще пока ситуация не успокоилась, но даже в этих условиях улучшаем позиции. Противник закрепился в нескольких достаточно серьезных укреплениях, которые они готовили и улучшили в последнее время, трудно их выбить. В чем еще проблема — постоянно перебрасывают резервы», — сказал врио главы ДНР. По его словам, «все непросто, нелегко, но тем не менее двигаемся».

Марьинка находится к западу от Донецка. Остатки украинской группировки закрепились в жилом секторе на окраине города, все высотные строения находятся под контролем российских военных. Авдеевка в ходе СВО стала одним из главных укрепрайонов Киева. Оттуда украинские боевики, в частности, обстреливают Донецк и Макеевку.

Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен к северу от Горловки, город является важным транспортным узлом с точки зрения снабжения ВСУ на Донбассе.