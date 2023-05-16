Россия стала самым крупным после Китая поставщиком товаров в Индию

РФ по итогам первого квартала 2023 года впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию.

Статья по теме: Компания «ФосАгро» нарастила поставки в Индию более чем в пять раз

Об этом свидетельствуют данные индийского Министерства торговли и промышленности, которые изучило «РИА Новости».

Согласно статистике ведомства, экспорт России в Индию с января по март вырос в 4,7 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив $15,5 млрд. Традиционно лидером по поставкам товаров в Индию выступает Китай, однако его продажи в первом квартале снизились на 15,4%, до $22,6 млрд, уточняется в материале.

Также сообщается, что на треть (33%) увеличился экспорт в РФ из Индии, он составил $946,6 млрд. Товарооборот между двумя странами вырос в 4,1 раза и достиг $16,45 млрд.