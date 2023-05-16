РФ в январе — марте произвела больше танков, чем за весь 2022 год

Объем производства и поставок средств поражения в России в 2023 году существенно увеличился.

Статья по теме: Британский журналист восхитился «невидимым» русским танком на Украине

Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Статья по теме: В Китае предупредили США об опасности российского ракетного «поезда смерти»

По его словам, речь идет как минимум о семикратном росте; только за первый квартал произведено столько же танков, сколько за весь 2022-й. Чиновник отметил, что Россия вышла на уровень, обеспечивающий «ритмичные поставки» танков.

По словам Мантурова, в текущем году ожидается общий рост объема выпуска армейской продукции не менее чем в четыре раза. Он подчеркнул, что повышенный заказ в 2023 году требует увеличения мощностей и соответствующего сырьевого обеспечения; в настоящее время «нерешаемых вопросов» в этой части нет, все производители могут подключаться к поставкам для нужд российских военных. «Поэтому в этом году мы ожидаем общий рост объема производства армейского ассортимента не менее, чем в четыре раза по сравнению с 2021-2022 годами», — сообщил глава Минпромторга.

Вице-премьер указал на эффективное взаимодействие с Министерством обороны, позволяющее корректировать поставки в соответствии с изменяющейся потребностью во время военных операций.

Также Мантуров рассказал, что доля предприятий легкой промышленности в реестре ОПК увеличилась в 10 раз с октября 2022 года, задействовано примерно 500 предприятий. Помимо включенных в реестр структур экипировку и другие товары гражданского назначения поставляют и другие фабрики, работающие по заказам региональных властей за счет местных бюджетов.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что общее количество российских танков и снарядов будет более чем в три раза превышать объем аналогичного вооружения, поставляемого на Украину странами Запада; поставки вооружения Киеву беспокоят Москву «только с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт», подчеркнул глава государства.