Россиянам предложили дистанционно оформлять ипотеку на вторичное жилье

Клиентам ВТБ, получившим усиленную квалифицированную подпись в банке, теперь не потребуется удостоверять свою личность в агентстве недвижимости. Оформить жилищный кредит они смогут без посещения офиса банка, оформление документов в Росреестре пройдет дистанционно, идти в МФЦ тоже не нужно, сообщили в пресс-службе ВТБ.

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«Еще во время пандемии мы первыми вывели на рынок онлайн-кредиты на покупку квартир в новостройках, а сейчас предлагаем оформить цифровую ипотеку при сделках на вторичном рынке или рефинансировании. При современном темпе жизни заемщикам важно мгновенно узнавать о решении банка и оперативно получать кредит. Особенно важна скорость сделки при покупке объектов на вторичном рынке, так как в таких операциях участвуют сразу несколько сторон – продавцы, покупатели, риелторы, банки. Наш новый проект значительно упрощает процесс получения ипотеки на готовые объекты: теперь клиентам не требуется тратить время и средства для поездки к месту проведения сделки», — отметил замначальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

По данным банка в январе-апреле ипотеку в банке оформили около 63,3 тыс. клиентов на общую сумму 321 млрд рублей. Порядка 56% сделок пришлось на стандартные ипотечные программы, по которым заемщики приобретают в основном вторичное жилье.

