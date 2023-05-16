С переменным успехом: покупатели и продавцы бьются за курс рубля

Четвертый день подряд рубль продолжает довольно сильно дешеветь. Сегодня «россиянин» ослаб к доллару примерно на 1,5%, торги закрылись чуть выше отметки 80 руб. за доллар. Каких-то явно выраженных причин для ослабления рубля нет, внешний фон в последние дни можно охарактеризовать как стабильный. Аналитики считают, что к снижению курса рубля приводит совокупность сразу нескольких факторов.

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«Во-первых, возникла чисто техническая ситуация сильной перекупленности рубля в начале месяца. Затем уже на рынок вернулись покупатели валюты со стороны иностранных компаний, продавших активы в РФ. Также в начале мая был низкий спрос со стороны импортёров в связи с майскими праздниками в Китае. На текущий момент импортёры вновь активизировались», — рассуждает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

К этому стоит добавить непростую геополитическую обстановку и некоторые опасения относительно очередного санкционного пакета, который готовится Западом в отношении России.

С точки зрения технического анализа, потенциал для дальнейшего падения рубля еще есть — сопротивление по паре доллар-рубль располагается в районе 81,5. Но далеко не факт, что уже перекупленная пара дойдет до этой преграды. Возможно, ее остановит нынешняя отметка 80.

«Уровень 80 руб. по доллару, будучи “круглым”, имеет важное психологическое значение. Вокруг таких ценовых отметок обычно обостряется борьба между покупателями и продавцами, что можно видеть на графике в период предыдущего снижения котировок пары USD/RUB. Многие ставят на подобных уровнях стоп-лоссы и тейк-профиты — это приводит к торможению движения около таких технических препятствий, или, напротив, к усилению тенденции в случае успешного их пробоя», — полагает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Другие аналитики отмечают, что уже завтра-послезавтра рубль может начать получать поддержку от приближения налогового периода, когда экспортеры увеличивают продажу долларов и юаней для расчетов с бюджетом.

Таким образом, с большой вероятностью, курс российской валюты в ближайшее время будет искать равновесный уровень в диапазоне 75—82 руб. за доллар, после чего стабилизируется до появления новых драйверов движения.

Ослабление рубля поддержало рынок акций, который сегодня, правда, не демонстрировал такого сильного, как вчера, стремления расти. По итогам дня Индекс Мосбиржи потяжелел на 0,9%, но это было отголоском роста «голубых фишек» на вчерашних вечерних торгах. Сегодня же высоколиквидные акции закрылись разнонаправленно.

Продолжается сильный рост в акциях МТС. Вчера прошло заседание совета директоров сотового оператора, по итогам которого рынок рассчитывал услышать рекомендацию менеджмента по размеру дивидендов. Но компания ограничилась лишь скупым сообщением, что годовое собрание акционеров назначено на 21 июня.

Трейдеры по-прежнему не верят в то, что МТС их разочарует и выплатит на акцию существенно менее 30 рублей. В пятницу от компании ждут отчетности за первый квартал, и это будет поддерживать бумагу в течение ближайших двух дней, после чего вполне логична фиксация прибыли.

Продолжает радовать нефтянка. «Лукойл» подорожал примерно на 0,6%, поскольку бумагу по-прежнему подбирают под грядущие 9-процентные дивиденды и ожидание еще более высокой дивидендной доходности в этом году. «Роснефть» (+0,5%) и «Газпромнефть» (+1%) тащат вверх технические факторы. Вчера бумаги закрылись выше технических сопротивлений 400 и 500 рублей соответственно. Активных попыток уйти под эти уровни сегодня не наблюдалось, поэтому делавшие ставки на их снижение спекулянты начинают потихоньку фиксировать убытки, откупая бумаги.

Нефть при этом к российскому закрытию подешевела на полпроцента, но для нефтяных акций это было во многом компенсировано ослаблением рубля.

Значительно улучшилась техническая картина по распискам TCS Group — головной компании Группы «Тинькофф». Сегодня бумага выросла на 2,1% и уже ушла на 60 рублей выше сопротивления 2800 руб., заодно обновив максимумы с сентября прошлого года. Некоторые аналитики ждали от нее опережающего роста — бумага, по их мнению, должна была отправиться догонять далеко ушедший вперед Сбер. Теперь же, после пробития сопротивления, рост «Тинькоффа» еще долго ничто не будет сдерживать с точки зрения технического анализа.

Сам же лидер банковского сектора — Сбер — просел на полпроцента. Его ближайший конкурент, если к таковым вообще можно отнести банк ВТБ, потерял 1,3% капитализации.

Полихорадило «Газпром», который вчера на сильно растущем рынке выглядел откровенно слабо, практически не изменившись по итогам основных торгов. Однако вчера вечером прошла информация, что совет директоров компании 23 мая даст свои рекомендации по размеру дивидендов. В результате, на вечерних торгах в понедельник бумага была лучшей, подорожав более чем на 2%. Но сегодня с утра инвесторы стали переосмысливать принятые накануне вечером решения. Вряд ли дивиденды газовой монополии будут высокими и интересными с точки зрения их доходности, рассуждали они.

Как отмечал сегодня утром Алексей Антонов из «Алора», при ценах на газ в 300—400 долларов за тысячу кубов и практически полной потере европейского рынка у компании будут трудности с доходами. Конечно, государство не забудет «Газпром», но драйверов для опережающего рынок роста у компании нет. Наоборот, при возможном задерге котировок на дивидендных новостях долю бумаги стоит сокращать, считает Антонов.

Многие игроки послушались его совета и уронили бумагу на 1,1%.

Из значимых новостей стоит отметить намерение Московской биржи перевести торги акциями и валютными облигациями в режим «Т+1» с нынешних «Т+2». Это может немного добавить работы депозитариям, но на характере рынка и инвесторах практически никак не отразится.