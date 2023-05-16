СМИ: у Пентагона скоро закончатся деньги, выделенные на поддержку Украины

«Конец помощи Украине стремительно приближается. Повторить это будет непросто». С таким заголовком вышла статья в американском издании Politico. В этой статье её авторы отмечают, что помощь, которая была оказана Вашингтоном киевскому режиму в размере 48 млрд долл., подходит к концу.

Как пояснили журналисты, из одобренных американским Конгрессом в конце прошлого года средств, осталось примерно 6 млрд долл. Но и они уже скоро будут исчерпаны.

Таким образом, как пишет Politico, уже к середине предстоящего лета администрация Джо Байдена столкнется с необходимостью согласовывать новый пакет военной помощи Украине.

При этом авторы публикации уверены, что Белый дом столкнётся с яростными дебатами при озвучивании предложения о выделении денежных средств «незалежной». Например, республиканцы уже неоднократно высказывались о желании сократить расходы на помощь Киеву

«В США также активно проявляют недовольство анонсированным украинским контрнаступлением, заявляя, что практически все обещанное уже было направлено ВСУ, а контрнаступления до сих пор нет», – говорится в статье.

Как ранее писал «Эксперт», представитель Пентагона Селеста Энн Валландер заявила, что Украина должна начать расплачиваться за поставляемое американское вооружение. Таким образом способность Киева вести военные действия упрется в финансовую планку.