Спецпрокурор США установил необоснованность расследования против Трампа после выборов 2016 года

У ФБР не было оснований для расследования о предполагаемых связях экс-президента Дональда Трампа с Москвой по итогам выборов 2016 года.

Об этом говорится в докладе американского спецпрокурора Джона Дарема, передает CNN.

В документе указывается, что ведомство использовало «сырые и неподтвержденные разведданные», а некоторые его сотрудники инициировали разбирательство исходя из своих убеждений, а не на основе фактов.

Дональд Трамп прокомментировал доклад в соцсети Truth Social. «После продолжительного исследования специальный прокурор Джон Дарэм приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России! Другими словами, американское общество было обмануто», — написал экс-глава государства.

Напомним, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера обнаружило некие доказательства вмешательства Москвы в выборы в 2016 году с целью помочь победить Дональду Трампу. За этим последовали официальные обвинения ряда бывших сотрудников избирательного штаба политика. В докладе Мюллера, работа над которым завершилась в марте 2019 года, тем не менее указывалось на отсутствие достаточного количества доказательств для того, чтобы утверждать, что между Трампом и Россией существовал криминальный сговор. Документ передали на тот момент занимавшему пост генпрокурора США Уильяму Барру, который в письме Конгрессу сообщил, что следователи не выявили признаков связей между Кремлем и предвыборным штабом Дональда Трампа. Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Джона Дарема для оценки обоснованности расследования. По сведениям прессы, Дарему было поручено исследовать истоки расследования Мюллера.