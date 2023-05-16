США: в сутках от дефолта

Рынки еще в середине апреля – начале мая резко переоценили вероятность, как все еще кажется многим, невероятного – дефолта США. Тогда цена страховки от этого события – однолетних US CDS (кредитных дефолтных свопов) за пару недель удвоилась, подскочив с уровня 70–80 б.п. выше 150 б.п.

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Исторический максимум (151,94 б.п.) был зафиксирован 2 мая, и с тех пор котировки так и остаются в этом районе. Вчера, например, они выросли на 0,03%, составив 150,18 б.п. И все перечисленные выше цифры до этого года были просто немыслимыми. Рекорд ранее принадлежал худшим временам мирового финансового кризиса: в феврале 2009 года US CDS на 1 год достигали 65 б.п. В 2011 году, когда сложнейшие переговоры по потолку госдолга довели дело до обвала фондового рынка и лишения США высшего кредитного рейтинга, максимум был 45,34 б.п.

Одно лишь это говорит о том, что рынок воспринимает проблему всерьез. Сейчас страховка американского долга стоит дороже, чем греческого, мексиканского или бразильского. А ведь по ним ни у кого не было иллюзий невозможности дефолта – эти страны объявляли его не раз. Не говоря уж о том, что их рейтинги на много ступеней ниже, чем у США.

Еще в феврале CDS на американский долг резко подорожали на фоне растущего понимания того, что упертость республиканцев и демократов в вопросе поднятия потолка госдолга может оказаться беспрецедентной. В апреле и мае они взлетали на осознании того, что и решаться все будет буквально в последние часы.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что деньги у казначейства могут иссякнуть уже 1 июня. Между тем, исходя из графика палаты представителей, сената и президента, в мае было лишь 7 дней для того, чтобы достичь сделки. Последний из них – завтра. В среду президент США Джо Байден покидает Вашингтон, отправившись в поездку в Японию, Папуа-Новую Гвинею и Австралию.

Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти планируют вновь встретиться во вторник. Если встреча не будет отменена, как предыдущая, намечавшаяся на пятницу, она может оказаться последним шансом. В прошлый раз закулисные переговоры помощников парламентариев и президента толку не принесли. И в случае, если, как и в минувший вторник, встреча закончится ничем, на то чтобы договориться останутся считанные часы. Едва ли с такой упертостью и расторопностью стороны используют этот шанс.

Сейчас со стороны переговорщиков поступают противоречивые сигналы. Белый дом поначалу демонстрировал признаки оптимизма. Байден заявлял, что переговоры «продвигаются», а директор Национального экономического совета Лаэль Брейнард сообщила, что они были серьезными и конструктивными. Нечто схожее утверждала и Йеллен.

Разногласия, напомним, состояли в том, что президент желал поднять потолок долга без всяких условий, а спикер палаты представителей настаивал на сокращении расходов. И источники информагентств говорят, что вроде бы Белый дом готов к каким-то шагам навстречу республиканцам.

Но Маккарти заявил, что не видит особых признаков прогресса. А вчера и глава Белого дома на вопрос журналиста о наличии прогресса на переговорах ответил просто: «Нет».

И рынки продолжают активно готовиться. Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер уже завила, что эти дебаты вызывают больше беспокойства, чем все предыдущие. А глава JPMorgan Chase Джейми Даймон сообщил, что банк проводит регулярные совещания обсуждая последствия дефолта.

«Это сложно, потому что это беспрецедентно, но что мы пытаемся сделать – так это разработать с членами нашей ассоциации план, способный помочь им справиться с разрушительной ситуацией», – заявил Reuters управляющий директор SIFMA (Ассоциация индустрии ценных бумаг и финансовых рынков) Роб Туми.

Другое дело, что это непросто. Согласно исследованию Bloomberg, сегодня лучшим хеджем от дефолта большинство инвесторов считает золото. Более половины опрошенных специалистов заявили, что они купят его, если правительство США не выполнит свои обязательства. Но выбор невелик. На втором месте оказались… казначейские облигации США.

Это выглядит парадоксом, ведь именно по ним могут и не заплатить. Но даже пессимистично настроенные аналитики считают, что держателям этих бумаг заплатят — только с опозданием. Есть и еще вариант, который ФРС рассматривала 10 лет назад в схожей ситуации: она может выкупить с рынка все дефолтные бумаги, а также принимать их в залог через дисконтное окно.

Так что пока дефолт США способен привести к удивительным результатам – росту котировок US Treasuries. Но, например, фонды денежного рынка на это особенно не надеются и сейчас перетряхивают портфели в пользу казначейских бумаг, которые, по их расчетам, под дефолт не попадут.

