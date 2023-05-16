ЦБ поддержал идею по выходу госкомпаний на фондовый рынок

Выход российских государственных компаний на фондовый рынок поможет привлечь им триллионы рублей, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Статья по теме: Фонды российских акций принесли наибольший доход в апреле

«Не все госкомпании хотят выйти на рынок, но я считаю это очень важным. Я очень поддерживаю эту идею, потому что проблема нашего финансового рынка — это небольшое число эмитентов, потому что даже отраслевые лидеры не выходят на рынок, узнаваемые, в которые могут инвестировать наши граждане. Но даже те, кто выходят, выходят с небольшим пакетом. Мы считали: увеличение на несколько процентных пунктов free float может привлечь в эти компании от частных инвесторов триллионы рублей. Это ресурс для развития, ресурс для экономики, конечно, мне кажется, это надо делать», — цитирует ТАСС Набиуллину.

Она также сообщила, что регулятор обсуждает с правительством идею, чтобы при покупке уходящих из РФ иностранных компаний резиденты брали на себя обязательство выводить часть их акций на рынок.

