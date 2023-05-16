ЦРУ пытается вербовать российских разведчиков и офицеров через Telegram

В мессенджере Telegram создан канал Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, который направлен на вербовку российских разведчиков и офицеров, а также всех граждан РФ, готовых поделиться секретной информацией.

Как cообщает Telegram-канал ТАСС, ЦРУ рассчитывает установить контакт с россиянами, открытыми к сотрудничеству.

«Россияне могут пойти на контакт с ЦРУ в силу самых разных обстоятельств. Мы высоко ценим и уважаем людей, готовых общаться с нами», – заявили в американском центральное разведывательном управлении.

При этом наиболее ценными для сотрудничества людьми станут российские офицеры и разведчики.

«Также к взаимодействию приглашаются дипломаты, учёные и другие россияне», – говорится в сообщении ТАСС.

Как ранее писал «Эксперт», бывший боец специального назначения ВС США, а ныне военный журналист Джек Мерфи рассказал о диверсиях «спящих агентов» ЦРУ на территории России. По его словам, американская разведка координирует действия диверсантов на российской территории и использует для этого сеть шпионов НАТО.

