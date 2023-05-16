«Туда ему и дорога»: Медведев о денонсации ДОВСЕ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принятый сегодня Госдумой РФ закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

По его словам, Договор уже давно утратил свою актуальность для нашей страны, поэтому нам ничто не мешает размещать оружие там, где мы хотим, включая российскую часть Европы, передаёт РИА Новости

«Госдума денонсировала ДОВСЕ, туда ему и дорога, – подчеркнул политик. – Этот документ утратил для нас актуальность ещё в 2007 году. Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы».

При этом Медведев «передал привет» Эммануэлю Макрону, сыронизировав, что по логике французского лидера, это тоже геополитический проигрыш России.

Напомним, Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия якобы потерпела «геополитическое поражение», начав процесс «впадения в вассальную зависимость» от Китая и «заставила сомневаться» своих исторических союзников. Как считает Медведев, в проигрыше здесь примитивный курс НАТО с претензией на исключительность.

Ранее «Эксперт» писал, 16 мая депутаты Госдумы 16 мая приняли закон о денонсации ДОВСЕ. По словам спикера палаты Вячеслава Володина, парламентарии приняли решение, руководствуясь интересами российских граждан.