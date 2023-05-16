Украинский генерал поставил Зеленского на место после его слов о России

Президент Украины Владимир Зеленский допустил серьезный просчёт, полагая, что ВСУ смогут легко противостоять российской армии.

Как передаёт РИА Новости об этом генерал-майор Вооружённых силы Украины Сергей Кривонос заявил в интервью телеканалу «Фабрика новостей». Военный напомнил о бравурных высказываниях, которые главы «незалежной» произносил в прошлом году.

«В частности, он говорил, что мы сломали хребет российской армии, так вот посмотрите уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия», – подчеркнул генерал-майор.

По его словам, главная ошибка любого государственного лидера во время конфликта заключается в неправильной оценке состояния армии противника. Именно это, как считает Кривонос, и стало причиной последующих неудач ВСУ на фронте.

Кроме того, военный не согласился с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о якобы геополитическом поражении России.

«Во время подобных критических ситуаций нельзя верить подобным политическим заявлениям, так как они не отражают реальность», – резюмировал генерал-майор ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», подполковник американской армии Дэниел Дэвис рассказал, когда Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с Россий. По его мнению, это случится сразу же после провального контрнаступления ВСУ.