В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки

На ежедневном брифинге с журналистами руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли перспективы продления зерновой сделки и планирует ли глава государства РФ Владимир Путин общаться на эту тему с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

По словам представителя Кремля, российские власти проинформируют, когда будет принято соответствующее решение, передаёт РИА Новости.

«Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем, – подчеркнул Песков. – Пока это единственное, что я могу сказать.

Как ранее писал «Эксперт», заместитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Вершинин по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров по зерновой сделке между РФ, Украиной, Турцией и ООН заявил, что наша страна выступает против её расширения или бесконечного продления.

Напомним, зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года года при участии ООН, России, Турции и Украины на 120 дней и в ноябре продлевалась на тот же срок. Стороны подписали два документа — первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

В марте 2023 года первую часть сделки продлили ещё на 60 дней; вторая часть до сих пор не выполнена. В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока обстоятельства складываются не в пользу сделки. В Минобороны РФ между тем проинформировали, что попытки Киева атаковать базу Черноморского флота и другие объекты в Крыму ставят под угрозу очередное продление стамбульских договоренностей.