В МИД предположили, что связи с РФ для стран Центральной Азии важнее, чем следование санкциям

Ряд государств Центральной Азии дают понять, что они могут присоединиться к западным санкциям против России.

Об этом в ходе Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Томске заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, пишет ТАСС.

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«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — сообщил дипломат.

По его словам, Москва никому не диктует внешний и внутриполитический курс, пока это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. «Мы уверены, что в центральноазиатских столицах это хорошо видят и понимают: искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций», — подчеркнул Галузин.

Замглавы МИД заверил, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства с центральноазиатскими странами.

Центральная Азия традиционно включает в себя пять стран бывшего СССР — Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Таджикистан.