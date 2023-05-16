Василиса Премудрая, созданная нейросетью, провела интеллектуальную викторину

16 мая на платформе hitfun.ru состоялась уникальная викторина, в которой пользователи выиграли билеты на это грандиозное событие. Разыграла их созданная искусственным интеллектом ведущая – Василиса Премудрая.

Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV всегда стремилась быть в авангарде событий, учреждать моду и тренды в шоу-бизнесе. Коллаборация с искусственным интеллектом – новая страница в истории церемонии.

Викторина прошла на сайте Hitfun.ru. Искусственный интеллект впервые в истории провел подобный конкурс. Под руководством команды телеканала был создан образ ведущей, в котором сочетались и русский народный стиль в одежде, и красота, и музыкальность голоса – ведь она будет представляет русский музыкальный телеканал RU.TV.

Пользователи должны были ответить на вопросы об истории Премии телеканала RU.TV, а также вопросы, сгенерированные Василисой Премудрой. Участники вспомнили самые яркие эпизоды Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Кто вёл церемонию десять лет назад, в каких оригинальных номинациях награждались лауреаты, какой фирменный цвет звёздной дорожки и так далее.

Телеканал RU.TV и Василиса Премудрая разыграли три пары билетов. Три счастливчика, которые быстрее всех ответили на вопросы искусственного интеллекта, станут гостями XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.