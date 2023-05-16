Владимир Ефимов: инвесторы построят еще 8 детских садов в Москве в рамках реализации МаИП

Власти столицы передали более 5 га земли в аренду инвесторам, которые возведут на них 8 детских садов для нужд города. Объекты появятся в разных районах города в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил 16 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город без торгов выделил застройщикам в аренду почти 5,2 га земли в разных районах для строительства 8 детских садов, рассчитанных на 1,7 тыс. воспитанников», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, работы по возведению этих объектов сейчас на разных стадиях: одни еще проектируются, а строительство других уже близится к завершению.

Детские сады появятся в районе Бирюлево Восточное, Раменки, Аэропорт, Очаково-Матвеевское, Даниловский, Ховрино, Молжаниновский, а также в поселении Сосенском в ТиНАО, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Например, на 1-й Сестрорецкой улице появится учреждение с бассейном, которое рассчитано на 350 детей. На пересечении Минской улицы с Киевским направлением Московской железной дороги — детский сад для 150 воспитанников, а на 6-й Радиальной улице — для 140», — добавил он.

Напомним, что статусом МаИП в Москве наделяют объекты, которые важны для развития города. В их числе также новые производства, медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы. Для их строительства власти предоставляют землю инвесторам в аренду сроком на 5 лет.

Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, всего в столице построят 19 объектов образования. Их возведут на территории общей площадью 22 га. Кроме детских садиков, девелоперы построят 11 школ и образовательных комплексов.