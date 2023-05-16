Владислав Овчинский: карты для алгоритмов искусственного интеллекта начнут выпускать в Москве

Карты, необходимые для запуска алгоритмов искусственного интеллекта, начал выпускать в столице разработчик и производитель электронных устройств. Об этом сообщил 16 мая руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня на московских площадках активно увеличивают производство электроники – как готовых изделий, так и комплектующих. При этом многие из них созданы на базе собственных технологий. Так, столичная компания "АТБ Электроника" разработала встраиваемые в материнскую плату карты, позволяющие решать задачи искусственного интеллекта — запускать необходимые алгоритмы для распознавания, анализа, визуализации и вывода информации», — сказал Владислав Овчинский.

По его словам, предприятие уже начало производство опытных образцов, сейчас они проходят тестирование. Старт серийного выпуска намечен на первый квартал 2024 года.

Такие карты можно устанавливать не только на материнскую плату компьютера, но и в серверные устройства. В том числе, их использует искусственный интеллект в таких процессах, как отслеживание и аналитика данных видеонаблюдения, распознавания лиц и автомобилей, перемещение товаров.

«Запрос на российские карты искусственного интеллекта — наболевший для наших партнеров, поэтому год назад мы взялись за разработку и уже дошли до стадии опытных образцов», — пояснил гендиректор компании Роман Дементьев. По его оценке, через несколько лет использовать искусственный интеллект будут все современные предприятия столицы. «Поэтому мы видим для себя в этом направлении огромный потенциал», – подчеркнул топ-менеджер.

По оценке властей Москвы, развиваться промышленным предприятиям помогают комфортные условия, созданные для них в городе. Так, размещение производств в столице гарантирует доступ развитой инфраструктуре, крупному рынку сбыта и системе государственной поддержки. В том числе это более 20 антикризисных мер для бизнеса. Кроме того, адресную помощь предприятиям оказывает городской центр поддержки промышленности.