Сервис Delivery Club в июне поменяет название и расширит категории товаров для доставки

Сервис Delivery Club сменит название на «Маркет деливери» и расширит категории для доставки, добавив к ним, в частности, электронику.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Статья по теме: Продажа «Дзена» холдингу VK принесла «Яндексу» более 38,5 млрд рублей

«"Яндекс" увеличит инвестиции в развитие Delivery Club, который стал частью компании в 2022 году, и проведет ребрендинг сервиса. Он получит новое название — "Маркет деливери"», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что «Маркет деливери» планирует развивать экспресс-доставку разных категорий товаров, в том числе электроники и товаров для дома. Возможности доставки готовой еды из ресторанов и заказа товаров повседневного спроса на платформе сохранятся.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает минимальную стоимость вложений в ребрендинг примерно в 500 млн руб., пишет «Коммерсантъ». По мнению эксперта, расширение ассортимента Delivery Club является логичным: в настоящий момент сервис остается убыточным, а включение новых категорий товаров из непродовольственного сегмента позволит увеличить средний чек покупки, что также положительно отразится на экономике курьерской доставки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Деливери клаб» за 2022 год составила 17,3 млрд руб., убыток — 7,1 млрд руб., отмечает издание. Уточняется, что ребрендинг должен произойти уже в июне.

Напомним, осенью прошлого года VK и «Яндекс» закрыли сделку по обмену сервисами. VK приобрела контентные платформы «Дзен» и «Новости», а «Яндекс» получил Delivery Club.