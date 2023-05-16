Мировые инвесторы нашли замену доллару на случай дефолта США

Сейчас много говорят о потере позиций американским долларом. Очередным подтверждением этого процесса стали результаты опроса о том, в чем будут держать свои деньги инвесторы в результате дефолта Америки по госдолгу, проведенного агентством Bloomberg. Выяснилось, что доллару свои сбережения готовы доверить лишь незначительная часть инвесторов. Причем, в списке средств защиты сбережений американская валюта уступила не только золоту, что было вполне ожидаемо, и американским гособлигациям, тоже довольно надежной защите в случае потрясений, но и даже биткойну, переживающему сейчас вместе с остальными криптовалютами далеко не самые лучшие времена.
В случае дефолта почти половина (45,7%) профессиональных инвесторов, участвовавших в опросе Markets Live Pulse Bloomberg (MLIV), намерены покупать золото. 15,1% респондентов отдают предпочтение американским гособлигациям, обязательства по которым, по их мнению, правительство США рано или поздно все равно выполнит. На третьем месте в рейтинге главная криптовалюта - биткойн, которому доверяют 11,3% инвесторов. Что же касается «всемогущего» доллара, то он только на четвертом месте – его планируют покупать в случае дефолта лишь каждый десятый респондент (10,2%).
Дефолт по госдолгу, напоминает Businessinsider, наступит через две недели, 1 июня, если законодатели не договорятся с правительством о повышении потолка, составляющего 31,4 трлн долларов. Все уверены в том, что потолок будет поднят, но пока переговоры между президентом Байденом и республиканцами продвигаются очень тяжело: президент отказывается сокращать расходы бюджета, на чем настаивают республиканцы в Конгрессе США.
Опрос MLIV также показал, что, по мнению 41% инвесторов, доллар в результате дефолта еще больше ослабнет, что, естественно, только на руку сторонникам дедолларизации.
Для биткойна этот год, по крайней мере, пока складывается удачнее прошлого, который был настолько провальным, что был даже придуман новый термин - криптозима. У главной криптовалюты было мощное ралли после мартовского банкротства Silicon Valley Bank. Экономисты Standard Chartered объяснили это странное поведение биткойна его механизмом децентрализации. Они полагают, что в случае дефолта стоимость биткойна поднимется приблизительно на 20 тыс. долларов.
Эксперты полагают, что дефолт приведет к дальнейшему росту стоимости и золота благодаря ослаблению доллара. На стороне золота центробанки, которые в ближайшее время, похоже, не собираются отказываться от массированных закупок желтого металла; а также смягчение монетарной политики в масштабах всей планеты.
UBS прогнозирует ралли и гособлигациям в том случае, если законодательная и исполнительная ветви власти так и не сумеют договориться. Скорее всего, дефолт спровоцирует экономический кризис, и инвесторы доверятся американским гособлигациям.