Мировые инвесторы нашли замену доллару на случай дефолта США

Сейчас много говорят о потере позиций американским долларом. Очередным подтверждением этого процесса стали результаты опроса о том, в чем будут держать свои деньги инвесторы в результате дефолта Америки по госдолгу, проведенного агентством Bloomberg. Выяснилось, что доллару свои сбережения готовы доверить лишь незначительная часть инвесторов. Причем, в списке средств защиты сбережений американская валюта уступила не только золоту, что было вполне ожидаемо, и американским гособлигациям, тоже довольно надежной защите в случае потрясений, но и даже биткойну, переживающему сейчас вместе с остальными криптовалютами далеко не самые лучшие времена.

В случае дефолта почти половина (45,7%) профессиональных инвесторов, участвовавших в опросе Markets Live Pulse Bloomberg (MLIV), намерены покупать золото. 15,1% респондентов отдают предпочтение американским гособлигациям, обязательства по которым, по их мнению, правительство США рано или поздно все равно выполнит. На третьем месте в рейтинге главная криптовалюта - биткойн, которому доверяют 11,3% инвесторов. Что же касается «всемогущего» доллара, то он только на четвертом месте – его планируют покупать в случае дефолта лишь каждый десятый респондент (10,2%).