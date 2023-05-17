Акции дня: бумаги застройщика «Эталон» в лидерах торгов

Акции строительной компании «Эталон» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в среду, 17 мая. Бумаги подорожали на +6,98% до 75,70 руб. за штуку. Бумаги оказались на максимумах с апреля 2022 года.

Эксперты считают, что интерес к акциям обусловлен спекулятивным характером. Тем не менее, толчком к росту могли стать новости о намерении девелопера получить статус первичного листинга на Мосбирже. Это не потребует от держателей расписок каких-либо дополнительных действий. «Эталон» также запускает процедуру смены депозитария, напомнила аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. Это, в свою очередь, потенциально может привести к возможности выплаты дивидендов.

«С фундаментальной точки зрения "Эталон" еще не раскрывал результатов за 1-й квартал текущего года, дата публикации которых пока неизвестна», - добавила она.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся +0,03 % до 2634,48 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,86% до 1039,58 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:32 мск составила 76,79 долларов за баррель (+2,73%). Российская валюта укреплялась– 79,86 руб. за доллар.