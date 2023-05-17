S&P 500: Папуа-Новая Гвинея дала США последний шанс

Вчера американские акции открыли день в минусе. Две главные темы – дефолт и рецессия – продолжали давить на рынок. Последнюю вчера в течение дня поддерживала экономическая статистика и отчетность компаний, а о первой не давали забыть политики.

Home Depot сократила прогноз продаж и показала их самый большой квартальный спад за два десятилетия. Это привело к снижению акций не только крупнейшего в США продавца товаров для дома, но других компаний. Упали бумаги Nike. Подешевели ритейлеры Walmart, Macy's, Lowe's. Снизились акции интернет-магазинов Etsy и eBay.

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Статистика била в том же направлении. Апрельские розничные продажи увеличились лишь на 0,4%. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ждали роста на 0,8%.

Все это, согласуясь с ранее вышедшими данными, могло говорить о том, что рецессия приближается, если уже не началась. При этом заявления спикеров ФРС звучали по-ястребиному, только усиливая скептицизм относительно будущего экономики.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер говорила, что регулятор не может ничего сделать с медленным долгосрочным экономическим ростом, но способен «внести свой вклад», сдержав инфляцию. В том, что та побеждена, ее коллега из Ричмонда Томас Баркин вчера был совершенно не уверен и сообщал, что поддержит дальнейшее повышение ставок, если это будет необходимо.

Перспективы замедления экономики привели к снижению акций Chevron и других нефтяников. Но зато технологические акции пришли в себя – и большую часть дня Nasdaq, в отличие от Dow и S&P 500, провел в плюсе. Идея о том, что именно эти бумаги переживут рецессию лучше прочих, пока владеет массами.

Акциям Alphabet вчера помогла подскочить на 2,7% еще и новость о том, что хедж-фонд миллиардера Билла Экмана Pershing Square Capital Management приобрел 10,3 млн ее акций за квартал. Другая компания с капитализацией, превышающей $1 трлн – Amazon.com – подорожала уже в 10-й раз за последние 11 торгов.

Перспектива дефолта США, о которой не позволяла забыть новостная лента, остановила этот рост. И все же по итогам дня IBM, Microsoft и Salesforce единственными в составе Dow Jones Industrial Average остались в плюсе. Четвертый сравнительно приличный результат в старейшем индексе показала самая крупная компания мира. Котировки акций Apple не изменились ни на цент, сохранив ее капитализацию на отметке $2,74 трлн.

Безвыигрышная ситуация

А новости давили на психику. Министр финансов Джанет Йеллен в понедельник в очередной раз подтвердила, что США столкнутся с дефолтом 1 июня. Но уже во вторник, когда намечались переговоры президента и спикера палаты представителей о потолке госдолга, она вновь выбралась на трибуну: «Дефолт разрушит основы, на которых построена наша финансовая система».

Йеллен обещала крах финансовых рынков: паника во всем мире приведет маржин-коллам, набегам клиентов на финансовые учреждения и массированным распродажам активов. Впрочем, даже оптимисты, не верящие в дефолт, ничего хорошего для рынков в случае затяжки переговоров не ждали.

«Поскольку обе стороны знают, что поставлено на карту, дефолт маловероятен, – говорила вчера Bloomberg главный глобальный стратег Principal Asset Management Сима Шах. – Тем не менее, пока нет итогового решения, каждый день, приближающий нас к крайнему сроку, установленному Минфином на 1 июня, будет повышать волатильность на рынках, снижать спрос на рисковые активы США и даже ускорять рецессию».

Но вчера днем у многих возникли подозрения, что президент не рассчитывает на скорый успех в переговорах. Стало известно об отмене второго этапа его зарубежной поездки.

Сегодня он, как и планировалось, вылетит в Японию на саммит G-7, но затем не посетит Папуа-Новую Гвинею и Австралию, а уже в воскресенье вернется в США. Если бы не это, то при провале вчерашних переговоров чисто технически – исходя из графика президента, сената и палаты представителей – шансов выйти на сделку не было бы.

Теперь они есть. Но оптимизма рынку это не добавило.

В последние минуты торгов пришли ожидаемые новости о том, что ни о чем особенном на встрече не договорились. Республиканцы по-прежнему требуют сократить расходы бюджета, а демократы на достаточно серьезные уступки не идут. Пока Байден будет в Японии, представители сторон попытаются сблизить позиции.

И индексы закрыли день вблизи минимумов сессии. Nasdaq потерял 0,18%, S&P 500 – 0,64%, а Dow Jones Industrial Average – 1,01%.

Но рынок мог падать и не дожидаясь новостей. Как заметил главный стратег по акциям Morgan Stanley Майк Уилсон, для инвесторов это безвыигрышная ситуация.

«Если предположить, что решения по потолку долга не будет до ‘часа икс’, то волатильность, вероятно, резко вырастет в краткосрочной перспективе, – написал он клиентам. – И наоборот, если потолок поднимут до ‘часа икс’, это будет означать некие уступки на фронте расходов, что будет сдерживающим фактором для роста в будущем».