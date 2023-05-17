Американский ЗРК Patriot в Киеве был уничтожен истребителем МиГ-31К

Американский ЗРК Patriot в Киеве уничтожил с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» российский истребитель МиГ-31К.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Фактически за счет скорости "Кинжала" ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что скоростные характеристики «Кинжалов» позволяют им достигать военных объектов на территории Украины за считанные минуты; ЗРК Patriot не могут оперативно сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сосредоточенном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — проинформировало оборонное ведомство. В сводке указывалось, что гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне вечером прокомментировал заявление Киева о якобы сбитых «украинской ПВО всех шести летевших "Кинжалов"». По его словам, «РФ не запускала столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями», а число «украинских перехватов в три раза больше, чем мы пускаем».

«Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», — добавил глава Минобороны.