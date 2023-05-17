Из США приходит все больше сообщений о банкротствах крупных компаний

На этой неделе о банкротствах сообщили семь крупных компаний, включая известную медийную фирму Vice Media (VM), которой еще какие-то 5-6 лет назад прочили очень большое будущее. Подсчитав долги, которые достигли миллиарда долларов, Vice Media объявила о банкротстве. Всего же за 48 часов о банкротстве, кроме VM, объявили еще 6 не менее крупных компаний. Bloomberg порылся в своих архивах и тут же заявил, что это самые «активные» двое суток в отношении банкротства за последние 15 лет. Причем, речь идет только о компаниях, долги которых превышают 50 млн долларов. Фирм с большими долгами сейчас особенно много, потому что многие пользовались низкими ставками во время коронавирусной пандемии и брали много кредитов.

Причина, по мнению специалистов, простая: долги, усугубившиеся жесткой политикой ФРС, которая в целях борьбы с инфляцией уже 9 раз поднимала учетную ставку. Это привело к резкому снижению кредитования, что особенно сказалось на компаниях с большими долгами, потому что их возможности по рефинансированию долгов очень существенно сократились.

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Здесь, правда, следует иметь в виду, что объявление о банкротстве не всегда означает закрытие компании. Банкротства бьют по акционерам, а самим компаниям позволяют реструктурировать долги и вернуться к работе с «чистыми» балансами. С другой стороны, никто не спорит и с тем, что участившиеся банкротства свидетельствуют о серьезных проблемах в экономике.

В Moody's считают, что эпидемия банкротств находится на начальном этапе. Экономисты рейтингового гиганта прогнозируют, что к концу марта 2024 года количество компаний, обанкротившихся из-за больших долгов, вырастет до 4,9% и существенно превысит средний показатель за длительный промежуток времени, составляющий 4,1%. Для сравнения: в первом квартале этого года обанкротившихся компаний было 2,9%.

К такому же пессимистическому выводу пришли после анализа ситуации с банкротствами и экономисты рейтингового агентства S&P Global's. Они прогнозируют уровень дефолтов к концу 2024 года в 4%, что почти в 2,5 раза выше показателя, ожидаемого в конце этого года – 1,7%.

Еще тревожнее ситуация с личными банкротствами, т.е. банкротствами физических лиц. Анализ экономистов UBS показал, что по состоянию на начало апреля они в отличие от корпоративных банкротств превзошли даже начальный период коронавирусной пандемии. В конце февраля 2023 года средний показатель за последние четыре недели составил 7,8, а в июне 2020 г. он был 4,5.

Что касается отраслей и секторов, то тревожная ситуация сейчас в финансовом секторе, давление на который резко усилилось после мартовского банкротства Silicon Valley Bank. За два месяца та же участь постигла еще несколько банков.

В последние дни и недели активно банкротятся розничные компании. В «черном» списке и такие известные, как Bed Bath & Beyond и David's Bridal. В шестерку вместе с VM вошла также медицинская компания Envision Healthcare.

Данные говорят и о том, что от эпидемии банкротств не защищена сейчас ни одна отрасль промышленности и ни одна компания независимо от своих размеров. Об эпидемии банкротств говорил вчера и Илон Маск. По его мнению, трудные времена ждут в следующие 12 месяцев даже производителя электромобилей Tesla вместе, кстати, со всей глобальной экономикой. Об этом он заявил 16 мая на ежегодном собрании акционеров, состоявшемся в Остине. Этими проблемами он пытался объяснить, почему уже 6 раз только в этом году понижал цены на продукцию Tesla. Несмотря на мрачный прогноз, в целом Маск настроен оптимистично и уверен, что Tesla в отличие от десятков других компании с проблемами справится.