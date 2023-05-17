«Бронебойщик»: в России запустили в серию авиаракету повышенного могущества

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» запустил серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенного могущества «Бронебойщик». Об этом РИА Новости сообщил заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин во время выставки MILEX-2023.

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«Ракета "Бронебойщик" принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО», — сообщил Кочкин.

Как уточнили в пресс-службе «Ростеха», «авиаракета повышенного могущества» предназначена для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 мм.

Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин в интервью «Российской газете» ранее рассказывал, что «Бронебойщик» по боевым возможностям превосходит старую штатную ракету в пять-шесть раз. Особенностью ракеты, по его словам, является то, что в зависимости от настроек взрывателя, она может взрываться перед преградой, при ударе в преграду или за преградой, пробив ее и не разрушившись.