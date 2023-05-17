Число экстремально высоких загрязнений воздуха в России сократились почти в 5 раз

Лучше всего ситуация обстоит в Норильске, хуже всего — в Самаре. К таким выводам пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, исследовав данные Росгидромета.

«Особенно заметно в 2022 году уменьшилось количество случаев экстремально высокого загрязнения — с 37 до 8, то есть почти в пять раз. Случаи высокого загрязнения, которые обычно на порядок численно превосходят экстремально высокие, сократились с 386 до 201 инцидента, или на 48%, то есть почти в два раза», — говорится в исследовании.

Всего в прошлом году в стране выявили 201 случай высокого и 8 — экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха. Это вдвое меньше, чем в 2021 году, и на 37% меньше, чем в 2020-м.

По оценкам аналитиков, в течение прошлого года рост загрязнений был зафиксирован лишь в первом квартале 2022 года: их было 69. Второй квартал стал относительно «чистым» (24 инцидента, что в 6 раз меньше, чем годом ранее). А в третьем и четвертом кварталах показатели были ниже, чем годом ранее, в 1,8 и 2,4 раза соответственно.

Веществами-загрязнителями чаще всего был бензпирен и сероводород. Зафиксированы также случаи выбросов в воздух диоксидом серы, оксидом углерода, свинцом и диоксидом азота.

Региональный разрез

По оценкам консалтеров, самое сильное загрязнение воздуха в стране сконцентрировано в нескольких регионах России. Так, почти треть из них — 60 случае — выявили в Самаре. Чуть меньше — более 20% или 46 случаев — приходится на Иркутскую область, в том числе на такие промышленные города, как Братск, Усолье-Сибирское, Зима, Черемхово, Свирск, Вихоревка, Тулун, Бирюсинск и Шелехов. Далее следует Оренбургская и Кемеровская области (20 и 17 соответственно), Бурятия (15), Забайкальский край (15), Свердловская область (15) и Красноярский край (12).

Разовые выбросы высокой концентрации загрязнения в прошлом году обнаружили в Дзержинске Нижегородской области и в Магнитогорске Челябинской области. А трижды загрязняющие вещества распространились сразу на обширные территории, так, в Омской области загрязнение зафиксировали сразу в 7 пунктах наблюдения, в Саратовской области — в трёх. А в Приволжье выбросы однажды охватили несколько областей: Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую.

«Самара стала безусловным антилидером по числу инцидентов еще в 2020 году. Это объяснялось модернизацией систем контроля качества воздуха, благодаря которой удалось уйти от ручных проб и вести непрерывные наблюдения за атмосферой в автоматическом режиме, — уточняется в исследовании. — Однако в 2021 году Самару "потеснил" Норильск, где также стали работать автоматизированные системы мониторинга, установленные в рамках проекта "Чистый воздух", в результате количество выявленных загрязнений в городе также стремительно стало расти». Но уже в 2022 году число выбросов в Норильске резко сократилось, а Самара вновь вернула себе пальму первенства.

Квоты на выброс

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Экология» в России запустили эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу. В список пилотных территорий тогда включили 12 городов, в основном — крупные промышленные центры Сибири и Урала, такие как Новокузнецк, Красноярск и Братск. Проект «Чистый воздух» направлен на улучшение жизни россиян, которые проживают в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы. А именно планировалось к 2025 году сократить уровень вредных выбросов в атмосферу на 20% (по сравнению с 2017 годом). Сейчас этот срок продлен до 2030 года.

В городах-участниках проекта установлены автоматизированные системы мониторинга, а кроме того, для них предусмотрели квотирование выбросов в атмосферу. Чтобы снизить этот показатель, началась экологическая модернизация промышленных предприятий, коммунальной инфраструктуры и транспорта. В том числе, из федеральной казны власти регионов получили 21 млрд на газификацию частных жилых домов и модернизацию угольных котельных, а также на замену общественного транспорта на газомоторный.

Система мониторинга принесла свои результаты. В городах, где были установлены автоматизированные системы поначалу предприятия продолжали дымить в прежнем режиме, но затем, чтобы избежать штрафов, начинали работать над снижением выбросов. В том же Норильске подошли к проблеме комплексно и, благодаря серьезным инвестициям, там удалось не только существенно снизить количество загрязнений, но и закрепить достигнутый минимум — по итогам 2022 года там было выявлено всего два серьезных инцидента. А Самара вновь заняла первое место в антирейтинге.

Добавим, с сентября 2023 года в России планируется запустить второй этап эксперимента по квотам на выбросы. Список городов расширят еще на 29: в него добавят Барнаул, Уссурийск, Ангарск, Свирск и Кемерово. В ходе второго этапа целью стоит сократись вдвое к 2030 году количество опасных загрязняющих выбросов (по сравнению с 2020-м годом).