«Давай придумаем»: «Яндекс» добавил в Алису нейросеть

«Яндекс» сообщил, что первым в мире внедрил большую языковую модель нового поколения в виртуального помощника Алису. Благодаря нейросети YandexGPT Алиса теперь может написать сценарий для выпускного, составить деловое письмо, предложить план путешествия и варианты подарка на свадьбу.

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«Новая возможность доступна в приложении Яндекс, Браузере, Станциях и умных телевизорах с Алисой. Достаточно сказать: "Алиса, давай придумаем!", — и можно ставить ей задачи. Пока технология работает в режиме тестирования: Алиса может ошибаться в фактах, что не мешает ей создавать новое — с помощью своей эрудиции и умения делать выводы», — говорится в пресс-релизе компании.

В пресс-службе «Яндекса» уточнили, что нейросеть YandexGPT обучали на суперкомпьютерах, которые являются самыми мощными в России и Восточной Европе. Сначала нейросеть впитала в себя общедоступные материалы книг, сайтов и статей, а потом ее «дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов». Благодаря этому, по мнению разработчиков компании, «она отвечает так же просто и понятно, как знающий человек». Нейросеть постоянно обучается, и в будущем научится учитывать контекст беседы, пообещали в «Яндексе».

