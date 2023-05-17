Доллар получил звонкий щелчок по носу

Дедолларизация идет полным ходом, хотя до потери американским долларом статуса главной мировой валюты еще далеко. Результаты первого квартала по свопам в иностранной валюте показали серьезность намерений Пекина относительно расширения доли юаня в глобальной финансовой системе и сокращения в ней доли доллара. В январе-марте 2023 года центробанки многих стран к концу марта остановились в шаге от рекорда по доле юаня в свопах иностранных валют и довели ее до 109 млрд юаней (15,6 млрд долларов). Это на 20 млрд юаней или 18,3% больше, чем в последнем квартале прошлого года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Народного банка Китая (РВОС), кстати, крупнейшего банка в мире по объему резервов (3,2 трлн долларов).
Для того, чтобы увеличивать ликвидность своих внутренних банковских систем многие страны заключили двусторонние соглашения об обменах валютами между центральными банками, гарантирующие возврат денег в будущем по курсу на момент заключения сделки, то есть с получением прибыли. Последними такими заметными валютными свопами были валютные операции главного банка Аргентины в апреле с целью предотвратить обвал аргентинской валюты – песо.
Резкий рост доли юаня в валютных свопах центральных банков объективно свидетельствует об усилении дедолларизации и намерений главных банков многих стран ослабить зависимость от американского доллара. Очевидно, что эти намерения резко усилились в прошлом году, когда Вашингтон, в свою очередь, усилил процесс превращения в оружие своей валюты. Успехи американцев в достижении этой цели очень сомнительны, а вот то, что их действия против России на валютном фронте привели к дальнейшему росту недоверия к доллару, очевидно и не вызывает сомнений.
Дедолларизация сыграла немаловажную роль и в самой настоящей золотой лихорадке среди центробанков, вспыхнувшей в прошлом году. Центральные банки последние три квартала бьют рекорды по закупкам золота.
В потенциале юаня если не заменить в ближайшем будущем доллар в качестве мировой валюты, то хотя бы существенно поколебать его гегемонию мало кто сомневается. Большинство экспертов и аналитиков также сходятся во мнении, что добиться успеха в этой необъявленной валютной войне юаню серьезно мешает жесткий контроль правительства КНР над национальной валютой.
Пекин наращивает усилия по дедолларизации торговли, которая так же, как все остальное, проходит преимущественно в американских долларах. В последнее время Китай подписал соглашения об использовании национальных валют в торговле с Бразилией и Казахстаном. В довершение ко всему недавно юань еще и обошел доллар в трансграничных платежах в самой Поднебесной.
РВОС не называет центробанки каких стран помогли увеличить долю юаня в валютных свопах в первом квартале почти на 20%. Что касается доллара, то у США имеются действующие соглашении об использовании его в валютных свопах с главными банками Канады, Англии, Японии, Швейцарии и Евросоюза (ЕЦБ).