Доллар получил звонкий щелчок по носу

Дедолларизация идет полным ходом, хотя до потери американским долларом статуса главной мировой валюты еще далеко. Результаты первого квартала по свопам в иностранной валюте показали серьезность намерений Пекина относительно расширения доли юаня в глобальной финансовой системе и сокращения в ней доли доллара. В январе-марте 2023 года центробанки многих стран к концу марта остановились в шаге от рекорда по доле юаня в свопах иностранных валют и довели ее до 109 млрд юаней (15,6 млрд долларов). Это на 20 млрд юаней или 18,3% больше, чем в последнем квартале прошлого года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Народного банка Китая (РВОС), кстати, крупнейшего банка в мире по объему резервов (3,2 трлн долларов).

Для того, чтобы увеличивать ликвидность своих внутренних банковских систем многие страны заключили двусторонние соглашения об обменах валютами между центральными банками, гарантирующие возврат денег в будущем по курсу на момент заключения сделки, то есть с получением прибыли. Последними такими заметными валютными свопами были валютные операции главного банка Аргентины в апреле с целью предотвратить обвал аргентинской валюты – песо.