Дотянуть до зарплаты: средний размер микрозайма вырос впервые за три месяца

В апреле средний размер микрозайма (до 30 тыс. рублей) составил 8,98 тыс. рублей. Показатель вырос впервые с начала года, но еще не достиг уровня апреля 2022-го (9,18 тыс. рублей), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 3 тыс. микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов.

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Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в апреле был зафиксирован в Москве (10,90 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (10,17 тыс. рублей), Подмосковье (9,9 тыс. рублей), ХМАО (9,8 тыс. рублей) и Ростовской области (9,54 тыс. рублей). Больше всего «средний чек» микрозайма за месяц вырос в Удмуртии (+6,3%), Волгоградской (+4,4%), Ростовской (+4,3%) и Иркутской (+3,7%) областях, а также в Приморском крае (+3,6%).

«После роста в декабре, в последующие три месяца средний чек микрозайма упал ниже уровня начала прошлого года. В апреле падение среднего размера "займа до зарплаты" прекратилось, однако достичь уровня 9 тыс. рублей он пока не смог», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Низкие значения данного показателя, по его мнению, обусловлены «сменой тренда в финансовом поведении граждан», которые все больше предпочитают сберегать, а не тратить.

