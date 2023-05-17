Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на два месяца

Сделка по вывозу зерна из черноморских портов будет действовать еще в течение двух месяцев.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Черноморскую зерновую сделку продлили еще на два месяца», — цитирует главу государства Anadolu.

Информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет «Коммерсантъ» . По ее словам, перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть м аксимально быстро исправлены.

«Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы, таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность,— в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в Стамбуле на минувшей неделе состоялись переговоры по продлению зерновой сделки между представителями России, Украины, Турции и ООН. Как ранее писал «Эксперт», замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по их итогам заявил, что Москва выступает против ее расширения или бесконечного продления.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля прошлого года года на 120 дней и в ноябре продлевалась на тот же срок. Стороны подписали два документа — первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

В марте 2023 года первую часть сделки продлили еще на 60 дней; вторая часть до сих пор не выполнена. В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока обстоятельства складываются не в пользу договоренностей.