Еще одна плохая новость по сжиженному газу для Европы

Очевидно, что проблем с поставками сжиженного газа (СПГ) у индийских энергетических компаний не возникнет, потому что они готовы в отличие от европейских коллег подписывать долгосрочные контракты на десятилетия. Индийцы сейчас значительно активизировали поиски поставщиков, сообщает Bloomberg. Переговоры таких крупных компаний, как Petronet LNG Ltd., GAIL India Ltd. и Indian Oil Corp., с американскими и катарскими газовиками, а также с газовиками из ОАЭ идут сейчас полным ходом.

Известно, что индийские компании готовы заключать контракты сроком на 20 лет. Они начали сейчас подписывать долгосрочные контракты, чтобы избежать неудобств работы на волатильном спотовом рынке и платить за «голубое» топливо фиксированную цену. В прошлом году индийцы долгосрочные контракты не подписывали и были вынуждены покупать СПГ по рекордно высоким ценам. Это привело к высоким ценам на топливо и причинило серьезный ущерб экономике.

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Правительство Нарендры Моди поставило задачу более чем удвоить к концу текущего десятилетия долю газа в энергетическом балансе Индии для того, чтобы уменьшить загрязнение воздуха и улучшить экологическую обстановку в стране.

«Потребители хорошо выучили (прошлогодний) урок, который гласит, что невозможно вести бизнес на основе спотовых цен,- объясняет активность индийских энергетических компаний глава Petronet LNG Акшай Кумар Сингх.- Сейчас наши компании подписывают множество долгосрочных контрактов».

Для индийских потребителей цена газа очень важна, потому что у газа имеется много более дешевых, но и более «грязных» конкурентов. В прошлом году импорт газа из-за высоких цен, которых можно было избежать при помощи долгосрочных контрактов, сократился почти на 20%. Сейчас, конечно, цены на СПГ в Азии тоже существенно снизились. Индийские компании вернулись на спотовый рынок, но они понимают, что низкие цены едва ли продержатся долго и что во второй половине текущего года цены наверняка вновь поползут вверх.

Petronet сейчас ведет переговоры с катарскими газовиками о продлении существующей сделки и об увеличении объемов поставок. Компания также ведет переговоры о поставках СПГ с поставщиками из других стран.

GAIL решил пойти по другому пути и, кроме заключения сделки о поставках 1 млн тонн газа в год, планирует также купить долю в строящемся СПГ-терминале в США. Сотрудничеством с индийской компанией заинтересовались около десятка поставщиков в Соединенных Штатах. Кроме этого, GAIL ведет переговоры и с компаниями из других стран.

Со свободным газом сейчас на рынках дефицит до 2027 года по причине отсутствия новых проектов. Тем не менее, долгосрочные контракты остаются хорошим способом избежать ценовых «качелей» спотового рынка.

«Бизнес вести на спотовых ценах невозможно,- уверен Акшай Кумар Сингх.- Импорт в этом году зависит от цен на международных рынках. Мы очень надеемся, что они останутся низкими».

Естественно, активность индийских компаний на рынке сжиженного газа – плохая новость для европейцев. Несмотря на то, что индийские покупатели не готовы платить за СПГ такие же высокие цены, как китайцы, они являются серьезными конкурентами.