Гознак начал продавать россиянам особенные золотые слитки

АО «Гознак» объявило на своем сайте о начале продаж золотых мерных слитков физическим лицам массой 10 и 20 грамм. Инвесторы смогут покупать, продавать и оставлять их на хранение наряду с инвестиционными монетами. В компании также заявили, что их изделия имеют «особенность, которая делает их более защищенными и более ликвидными одновременно».

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«Компания выходит на рынок с предложением золотых мерных слитков массой 10 и 20 грамм. В ближайшем будущем к ассортименту добавятся слитки из золота массой 50 грамм. Все изделия изготавливаются непосредственно в АО "Гознак" в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 51572-2020, что делает их полноценным инвестиционным инструментом, который обладает всеми необходимыми характеристиками для приема в качестве мерных слитков сторонними участниками рынка», — говорится в сообщении Гознака.

Акционерное общество, единственным акционером которого является Российская Федерация в лице Росимущества, специализируется на производстве защищенной продукции, поэтому на самих слитках и на их упаковке размещены элементы, препятствующие фальсификации.

«Сами слитки и соответствующие им сертификаты, размещенные на упаковке, зарегистрированы в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Все это, во-первых, позволит инвесторам быть уверенными в подлинности приобретаемых слитков. Во-вторых, дополнительные средства защиты позволят Гознаку быстро, буквально за одну-две минуты осуществлять проверку подлинности при обратном выкупе слитков собственного производства», — отметили в компании.

Слитки можно приобрести в торговом салоне Московского монетного двора и с помощью мобильного сервиса «Гознак.Инвестиции». Их можно оставить храниться на территории Московского монетного двора в специальной охраняемой зоне без ограничений по времени. Гознак гарантирует обратный выкуп всех оставленных на хранение золотых мерных слитков, а также тех, которые покидали хранилище, при условии отсутствия видимых повреждений самого изделия и его упаковки.