Выпущено средство от золотой лихорадки

Прошлый год стал рекордным по объему продаж наличного золота населению. Если в 2021 году банки реализовали около 6 тонн золотых слитков, то в прошлом, по данным «Ведомостей», только пять из 13 системно значимых банков — Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Московский кредитный банк (МКБ) и «Тинькофф банк» — продали гражданам в совокупности 57 тонн золота в слитках.

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Это довольно много. По данным Росстата, в 2022 году производство золота в России выросло на 2,4%. Абсолютных значений статистическое ведомство не приводит, но известно, что в 2021 году объем производства составил 346,4 тонны.

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Ажиотажному спросу на золото способствовали два фактора: отмена с 1 марта 2022 г. НДС на покупку золотых слитков населением и, что более важно, экономическая и финансовая ситуация в стране после начала СВО, с которой власти довольно быстро справились.

Исторически продавцами мерного золота были коммерческие банки, но в апреле этого года законодатели разрешили аффинажным заводам и Гознаку продавать золото гражданам — чем последний сегодня и воспользовался.

Пока Гознак реализует слитки массой 10 и 20 грамм, но планирует начать отливать и 50-граммовые. Продукцию можно забрать себе, либо оставить на хранение Гознаку.

Сам Гознак уверяет, что продаваемые им слитки содержат дополнительные средства защиты от подделки. «Как на поверхности самих изделий, так и на упаковке, в которой они продаются, присутствуют защитные элементы, которые препятствуют фальсификации», — говорится в сообщении компании.

Возможно, это несколько повысит цену обратного выкупа слитков за счет снижения расходов на экспертизу, но не настолько, чтобы покупка наличного золота была выгодна с точки зрения защиты и приумножения капитала.

По данным «Интерфакса», в среду 17 мая 10-граммовые слитки продавались в приложении «Гознак.Инвестиции» по 55,3 тыс. рублей за штуку, 20-граммовые — по 110,6 тыс. рублей, то есть исходя из цены около 5,5 тыс. рублей за грамм. Цена выкупа, исходя из данных в приложении — около 5 тыс. рублей за грамм.

Таким образом, одни только комиссионные потери при покупке-продаже слитка составят 10%, или 5% на сделку. Для сравнения, брокеры взимают комиссию за покупку/продажу акций в размере около 0,05%, а по фьючерсам — еще меньше.

С такой комиссией золото не представляет интереса и как инструмент долгосрочных накоплений. С начала этого года его цена в мире выросла на 8,5%, в прошлом году она практически не изменилась, а в 2021 г. — упала на 2,5%. В 2020 г. из-за коронавирусного кризиса золото за год подорожало на 24,5%, а годом ранее — на 18,8%.

Так что «золотой лихорадки» покупателей слитков не последует. Скорее, сделано, все, чтобы предохранить от нее. Что ж, может быть и в этом есть свой плюс.

Впрочем, долгосрочный тренд золота остается восходящим. Многие аналитики ждут, что в этом году цены на основной драгметалл перепишут исторический максимум в районе около $2070 за тройскую унцию (около 31,1 грамма). При этом нельзя исключить, что продавцы наличного золота будут расширять спрэд к мировой цене при росте волатильности курса рубля или самого металла на мировых биржах. В среду тройская унция золота на западных биржах стоила около $1990 или примерно 5,14 тыс. руб. за грамм.

Таким образом, покупку наличного золота не стоит рассматривать как инструмент для защиты накоплений. Для этих целей гораздо более привлекательными выглядят обезличенные металлические счета или паи «золотых» паевых инвестиционных фондов, где стоимость актива привязана к курсу золота, а комиссии в разы меньше, чем на мерные слитки.

Еще более выгодным делом является покупка фьючерсов на золото на Московской бирже через любого брокера. Цена фьючерса четко коррелирует со стоимость золота в мире, комиссии за его покупку-продажу мизерные. Совершать операции на фьючерсном рынке можно в любой торговый день, а ликвидность «золотых» фьючерсов очень высокая.

При этом фьючерс дает возможность воспользоваться так называемым «эффектом плеча». То есть, за свои 5,14 тыс. руб. можно купить не один грамм, а 6—8 грамм золота. Это кратно увеличивает доход при росте актива (но также кратно снижает капитал при его падении).

Использовать фьючерсы можно также для снижения рисков и увеличения потенциальной прибыли инвестиций. Для этого инвестиционный капитал разбивается на две неравные части. На большую часть, примерно процентов на 85, покупаются инструменты с гарантированной доходностью — например, ОФЗ. Меньшая же часть направляется на покупку фьючерса на золото.

При росте котировок золота «эффект плеча» во фьючерсах от вложенных 15% средств даст такую же доходность, как если бы вся сумма была вложена в золото. При этом у инвестора всегда есть доходность от ОФЗ, которая сгладит потери при падении стоимости золота и увеличит общую сумму дохода при продолжении восходящего тренда золота.