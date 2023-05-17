Лавров заявил, что расширение НАТО лишает Европу возможности поиска компромиссов

Расширение НАТО по всем направлениям и присоединение к блоку нейтральных стран подрывает возможность каких-либо дискуссий о европейской безопасности в дальнейшем.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником, передает «Интерфакс».
«Безоглядное расширение НАТО не только на Восток, но и на Север, и в других географических направлениях подрывает саму перспективу дальнейшего нормального разговора о евробезопасности», — сказал глава российской дипломатии.
Лавров пояснил, что в связи с вхождением в альянс Финляндии и планами по вступлению в НАТО Швеции, а также с практическим отказом Швейцарии от нейтрального статуса «сужается та часть Европы, которая исповедовала военно-политический нейтралитет». По его словам, ранее эти государства «создавали пространство для поиска баланса интересов, компромиссов между натовской частью Европы и, скажем, с Союзным государством и ОДКБ». Теперь же возможность для конструктивной политики в Европе по сути исчезает, отметил министр.
«Это печально», — констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.