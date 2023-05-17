Правительство Великобритании не намерено в настоящий момент передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon, однако готово помогать с обучением украинских военных летчиков.

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Об этом заявил на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, передает ТАСС.

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Уоллес уточнил, что подготовка летчиков к управлению западными военными самолетами займет «значительный период времени». По его словам, обслуживание Eurofighter Typhoon требует усилий «сотен человек». Министр пояснил, что речь идет о сотрудничестве между Западом и Украиной в оборонной сфере после завершения конфликта. В то же время глава британского оборонного ведомства сообщил, что Лондон готов участвовать в формировании международной коалиции по передаче Украине истребителей.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что Берлин не располагает военной техникой и возможностями для активного участия в коалиции, целью которой являются поставки истребителей Киеву. «Мы не можем играть активную роль в таком союзе, в такой коалиции, поскольку у нас нет ни возможностей для обучения, ни компетенций, ни самолетов», — подчеркнул он, добавив, что в конечном итоге, если речь идет об американских F-16, «это все равно зависит от Белого дома».

«Ни один из этих вопросов не должен решаться в Берлине», — заключил Писториус.

Ранее в ходе саммита Совета Европы в Рейкьявике Великобритания сообщила, что прорабатывает совместно с Нидерландами возможность создания международной коалиции для передачи Украине самолетов F-16 от своих союзников. До этого Берлин, Вашингтон и Лондон отказывались поставлять Киеву собственные истребители.

В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт и увеличивают число жертв; цели спецоперации остаются неизменными, а все ее задачи будут выполнены. В начале текущего месяца министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, только в апреле 2023 года ВСУ потеряли свыше 15 тыс. человек.