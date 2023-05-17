Минфин разместил классические ОФЗ и линкеры на 84,5 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 84,537 млрд рублей при суммарном спросе в 114,749 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 41 млрд рублей с датой погашения в 2032 году и на 6 млрд рублей — с погашением в 2041-ом, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, проданы на 37,37 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 41,088 млрд рублей при спросе 58,89 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 41,042 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 95,1244% от номинала, что соответствует доходности 10,58% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 95,053% от номинала, что соответствует доходности 10,59% годовых.

На втором аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на сумму 6,078 млрд рублей при спросе 12,493 млрд рублей. Выручка от размещения составила 4,591 млрд рублей при средневзвешенной цене 72,3879% от номинала, что соответствует доходности 10,83% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 17 мая, были проданы линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года на общую сумму 37,371 млрд рублей по номиналу при спросе 43,366 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 95,0154% от номинала, что соответствует доходности 3,11% годовых. Выручка от аукциона составила 35,672 млрд рублей при цене отсечения 95%, что соответствует доходности в 3,11% годовых.

